Robinson Stévenin : Premier amour de Lou Doillon, une histoire "très intense"

Avis aux amateurs de la série La Promesse, diffusée à partir du jeudi 7 janvier 2021 sur TF1. Un des acteurs principaux de la série, Robinson Stévenin, a été en couple avec une célèbre artiste : Lou Doillon. En 2007 et au cours d'un entretien à Marie-Claire, elle revenait sur sa relation avec l'acteur, qui a marqué sa vie de jeune adulte.

"J'ai eu des rapports avec des gens tordus, mais j'ai su m'en sortir. Avec mon premier grand amour, Robinson Stévenin, c'était très intense. On avait une relation artistique, on passait notre vie à dessiner ensemble, à se balader, à être comme deux enfants. Mais on travaillait déjà, on était un couple dans un appartement", s'était souvenue la petite soeur de Charlotte Gainsbourg.

Après des années d'amour, Robinson Stévenin et Lou Doillon ont fini par se séparer, en 2001. Une première rupture pas forcément facile à vivre et qui a suscité chez elle beaucoup de questions. "Puis on s'est fait souffrir. Ce n'est pas l'un qui fait souffrir l'autre, les choses arrivent et se compliquent. Qu'est-ce que je cherche ? Pourquoi ? C'est à moi de réfléchir là-dessus. Je ne veux pas me voir comme une victime. Je ne supporte pas de voir les gens que j'aime comme des victimes, parce qu'ils se dégagent de leurs responsabilités. Même venant de ma mère, je ne le supporte pas", racontait Lou Doillon à nos confrères.

Depuis la fin de son histoire avec Robinson Stévenin, Lou Doillon est devenue mère d'un petit garçon, Marlowe Jack Tiger Mitchell (18 ans), né de sa relation avec le musicien John Ulysses.