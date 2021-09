Rochelle Redfield (Hélène et les garçons) maman : rare photo de famille avec trois de ses enfants

C'est l'un des personnages cultes d'Hélène et les garçons. De 1992 et 1994, Rochelle Redfield a incarné Johanna dans la sitcom, l'amoureuse invétérée de son Cri-Cri d'amour (joué par Sébastien Roch). Après plusieurs années d'absence, la comédienne originaire du Texas aux Etats-Unis a repris son rôle pour Les Vacances de l'amour, de 1997 à 2004, puis périodiquement dans Les Mystères de l'amour. En parallèle, Rochelle Redfield a travaillé pour d'autres fictions mais, lorsqu'elle ne se trouve pas sur des plateaux de tournage, elle se consacre à sa vie de famille. Car, à 59 ans, la jolie blonde est l'heureuse maman de quatre enfants : ses garçons Cameron (21 ans), Cole (25 ans) et Logan (18 ans) et sa fille Austin (33 ans). Sur son compte Instagram, elle se plaît à partager de temps en temps des photos d'eux, notamment lorsqu'il s'agit de leur souhaiter leur anniversaire.

Mercredi 29 septembre 2021, l'actrice s'est saisie de la plateforme pour simplement faire honneur à la journée nationale des fils que célèbre l'Amérique. A cette occasion, elle a posté une belle photo d'elle en noir et blanc entourée des trois frères. C'est sa fille Austin qui a été en charge de capturer ce beau portrait de famille comme on l'apprend en légende. "Jamais un moment ennuyeux. Vraiment, jamais. Pas un seul moment ennuyeux", a ajouté Rochelle Redfield pour témoigner de son quotidien haut en couleur grâce à ses enfants.