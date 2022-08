Rodéo urbain à Pontoise : "Il nous a laissés avec les enfants par terre", terrible témoignage de la maman d'une victime

Devant la caméra de BFMTV, la maman de Kenya, l'une des deux jeunes victimes d'un rodéo urbain à Pontoise en Ile-de-France, a accepté de s'exprimer. Marquée par le terrible choc du crash sur sa fille grièvement blessée, elle a voulu parler pour sensibiliser sur ce phénomène qui peut entraîner le pire. Les deux enfants jouaient à chat sur une esplanade, dans le quartier des Hauts Marcouville à Pontoise, lorsqu'ils ont été percutés par un motard qui a pris la fuite.

Bennérose rentrait du travail ce vendredi 5 août 2022 puis elle va se promener avec sa fillette de 7 ans qui a envie d'aller jouer dehors en ce soir d'été. Ce qui devait être une promenade tranquille de fin de journée en été tourne au drame. "On était en train de marcher. J'ai à peine entendu le son d'une moto qui arrive. J'ai juste remarqué la moto qui fonce vers Kenya et les fils de ma copine. Je les vois allongés par terre. Sans bouger, j'ai commencé à crier 'au secours, aidez-moi, aidez-moi'. Au même moment, le copain du garçon [le motard] arrive et dit 'partez, partez. Il écoute son copain et il a fui. Il nous a laissés avec les enfants allongés par terre. Nous on a commencé à crier. Quelqu'un a appelé les pompiers, mais je ne sais pas qui. J'ai commencé à pleurer, je ne pouvais pas rester à côté [de ma fille] , c'était tellement dur. Je criais. Mon amie et la cousine de mon mari sont restées à côté d'elle."

Le journaliste de BFMTV ajoute que depuis le drame, la maman de Kenya a dormi tous les soirs à l'hôpital Necker où a été transportée sa fille, alors que son pronostic vital était engagé. Il explique que la maman est épuisée physiquement, mais aussi psychologiquement et mentalement par ce qui s'est passé. "Quand je pense à ça, je ne sais pas quoi dire. On dirait que c'est moi qui a vécu le choc. Ça reste toujours dans ma tête. (...) C'est vraiment un cauchemar."

La fillette est sortie du coma

L'avocat de la famille de la fillette a donné des nouvelles de l'enfant le 15 août : elle est désormais sortie du coma. "Son état s'est amélioré mais nécessite toujours des soins médicaux", ajoute Me Raphaël Cabral dans son communiqué. Au moment des faits, le parquet de Pontoise avait indiqué à l'AFP qu'elle risquait de conserver "des séquelles neurologiques lourdes". Présentant un traumatisme crânien, la fillette avait été opérée à l'hôpital Necker à Paris. Le garçon, souffrant d'une fracture du tibia-péroné avait été hospitalisé à Amiens.

Le lendemain, en début d'après-midi, le motard, un jeune homme de 18 ans, s'est présenté au commissariat avec son avocat et a reconnu les faits. Il a été mis en examen et écroué le 8 août pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois" aggravées par deux circonstances, le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité.