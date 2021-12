Rofrane (Familles nombreuses), l'un de ses fils atteint d'autisme ? Le diagnostique se confirme...

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, la tribu Bambara a accepté d'ouvrir ses portes aux téléspectateurs. Elle est composée des parents Rofrane et Nasser et de leurs quadruplés de 3 ans, Hajar et Noor pour les filles et Chemsy-Dine et Kheïry-Dine pour les garçons. À l'écran, tout ce petit groupe a l'habitude de partager des moments hors du commun et des plus joyeux. Mais ce mercredi 1er décembre, ils ont accepté d'évoquer un sujet très sérieux autour d'un de leurs enfants, Kheïry. Ce dernier serait touché par une forme de handicap.

Et c'est "stressée" que Rofrane Bambara s'est présentée au service pédiatrie générale d'un hôpital pour avoir la confirmation, dans l'épisode de ce mercredi 1er décembre 2021. "Le rendez-vous que j'ai avec la psychomotricienne c'est un échange autour de Kheïry. C'est un enchaînement de questions, donc je réponds du mieux que je peux. Elle me le confirme et me dit : 'Madame Bambara, oui il y a des particularités qui, misent bout à bout, s'inscrivent dans un spectre assez vaste d'autisme, de spectre autistique'", explique-t-elle, bouleversée.

Une fois de retour chez elle, il est temps pour elle d'annoncer la nouvelle à son mari Nasser, lequel comprend vite que quelque chose ne va pas. "Je la connais par coeur. Je vois sa tête et je me dis que ça ne sent pas bon. Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'elle va m'apprendre", ressent-il. Et c'est dans l'intimité, les caméras coupées, que les deux parents ont eu leur discussion. "Je préfère que ça reste entre nous le débrief de la consultation (...) On est là pour partager notre quotidien, mais pour ce moment-là, on avait besoin d'être 5 minutes, seuls", s'est justifié le papa.

Il y a plusieurs semaines, les internautes se doutaient que le petit Kheïra était possiblement atteint d'autisme alors que sa maman Rofrane exprimait de l'inquiétude. "Que ce soit pour Kheïry ou pour ses frères et soeurs tout va bien, tout est différent de ce qu'on imaginait de la parentalité mais tout va bien. Je remercie dieu chaque jour pour le petit garçon qu'il est et les frères et soeurs qu'il a. Comme on dit : 'L'important ce n'est pas la chute, mais l'atterrissage'"", confiait-elle malgré tout.