Rofrane (Familles nombreuses) : Rupture avec Nasser ? Un message sème le doute, "pas de retour en arrière"

La fin de l'année 2021 a été difficile à vivre pour Rofrane Bambara, qui a connu un gros souci de santé. Et il semblerait que l'année 2022 ne sera guère meilleure. Le 10 août dernier, l'ancienne candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a posté un message inquiétant en story Instagram.

C'est un couple uni que les téléspectateurs pouvaient voir dans l'émission de la première chaîne. Rofrane et Nasser Bambara étaient soudés malgré les difficultés qui pouvaient survenir. Sur les réseaux sociaux, les parents d'Hajar, Noor, Kheïry-Dine et Chemsy-Dine (4 ans) étaient tout aussi unis. Le 30 mai dernier par exemple, ils se sont fait de belles déclarations pour leurs 7 ans de mariage. Mais il se pourrait que le couple rencontre aujourd'hui des difficultés.

Mercredi dernier, Rofrane a posté un message en story Instagram qui a quelque peu inquiété sa communauté. La belle brune a annoncé qu'elle souhaitait s'absenter des réseaux sociaux jusqu'à la fin de l'été. "La team B, je vais prendre du temps sans réseau, sans poster. Du temps pour MOI et MES ENFANTS, rien ni personne de plus. Dans la vie, il faut assumer ses choix et surtout, se dire que pour certains choix, il n'y a pas de retour en arrière. À bon entendeur", a-t-elle écrit. Une manière d'annoncer qu'entre Nasser et elle c'est définitivement terminé ? Pour l'heure, rien n'est moins sûr. Les internautes devront patienter pour voir si une officialisation sera faite. "Belles vacances à tous, on se retrouve d'ici à quelques semaines pour une belle rentrée !", a conclu la mère de famille.

Rofrane semble donc affronter une fois de plus une épreuve dans sa vie. Début janvier, elle a annoncé qu'elle avait été hospitalisée fin 2021 à cause d'une grippe qui a provoqué des lésions au niveau de son cerveau. Cela impliquait notamment une perte de mobilité du côté droit. Depuis, sa santé est toujours fragile. En juillet dernier par exemple, elle a été victime d'une crise d'épilepsie. "C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne me rappelle de rien du tout à part ouvrir les yeux et appeler Nasser à plusieurs reprises, je sais pas combien de temps ça a duré et combien de temps je suis restée sans connaissance puisque tout le monde dormait à la maison", racontait-elle. En outre, elle a récemment eu la confirmation que Kheïry-Dine était atteint d'autisme.