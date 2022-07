Rofrane Bambara (Familles nombreuses) inconsciente après un malaise : chute brutale et grand traumatisme

Décidément, les galères s'enchaînent pour Rofrane Bambara. Celle qui a récemment confié vouloir prendre du recul avec les tournages de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a partagé des nouvelles inquiétantes en story Instagram vendredi 8 juillet 2022. Elle a été victime d'un gros malaise qui l'a rendu inconsciente un certain temps.

"Ce matin, en allant prendre mon petit déjeuner vers 7h, j'ai fait un malaise. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne me rappelle de rien du tout à part ouvrir les yeux et appeler Nasser à plusieurs reprises, je sais pas combien de temps ça a duré et combien de temps je suis restée sans connaissance puisque tout le monde dormait à la maison", a-t-elle fait savoir. Les pompiers ont alors dû intervenir pour la transporter aux urgence où le verdict est tombé : Rofrane a fait une crise d'épilepsie. "C'était vraiment traumatisant de ne pas savoir ce qu'il s'est passé, de ne pas se rappeler comment ça s'est passé, mais le principal, c'est que ça aille mieux grâce à Dieu", a-t-elle conclu.

Au lendemain, la maman des quadruplés Nour, Hajar, Chemsy-Dine et Kheïry-Dine (4 ans) a donné de ses nouvelles à ses abonnés. "Depuis hier, je suis hyper fatiguée mais bon je me repose. Je n'ai pas fait grand chose, j'ai mal belle-mère qui est à la maison, ma soeur, mes belles-soeurs... Donc c'est vrai que ça fait chaud au coeur. Je sais qu'elles gèrent tout donc je me repose, je prends soin de moi", s'est-elle d'abord réjouit.

Ça aurait pu être beaucoup plus grave

Rofrane Bambara a ensuite expliqué ne toujours pas se rappeler des événements et des circonstances de sa crise, si ce n'est s'être retrouvée "dans le coaltar". "Je galère à parler parce que je suis tombée sur le côté et j'ai mordu ma langue. Heureusement que je ne suis pas tombée en arrière. C'est quand même assez traumatisant, je ne vous le cache pas. J'en ai gros sur la patate parce qu'on enchaîne les galères. C'est une accumulation, la fatigue, le stress... Il faut que j'apprenne à écouter mon corps, que j'arrête de vouloir surpasser mes limites. Parce que je me rends compte que ça aurait pu être beaucoup plus grave", a-t-elle encore confié.

Il est vrai que ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour la jeune femme, affaiblie par des problèmes de santé. Avant cet épisode, on lui diagnostiquait des lésions au niveau du cerveau qui lui ont laissé quelques séquelles importantes. "Je sens mon bras qui est lourd. J'ai une gêne au niveau de mon oeil, mais il s'ouvre. Mais c'est plus au niveau de la jambe où je ne marche pas", résumait-elle.