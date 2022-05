Familles nombreuses : Une tribu quitte le programme, des "problèmes de santé" en cause

Avec la diffusion quotidienne de Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, les téléspectateurs se sont naturellement attachés aux candidats. C'est donc sans doute avec déception qu'ils vont apprendre qu'une tribu va annoncer quitter le programme à succès dans le nouvel épisode de ce vendredi 20 mai 2022. Il s'agit des Bambara.

La maman des quadruplés Hajar, Noor, Kheïry-Dine et Chemsy-Dine (4 ans) a devancé la diffusion en partageant la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux la veille. L'occasion pour elle de révéler la raison qui la pousse à arrêter les tournages. "On est un peu au ralenti nous depuis que j'ai eu des problèmes de santé. On a besoin de fermer les portes de chez nous", a-t-elle expliqué en story Instagram. Rofrane Bambara a d'ores et déjà visionné l'épisode de son départ. Ce qui a été un moment fort en émotion. "Ça m'a fait bizarre de nous voir dans cette période qui a été vraiment éprouvante et de réaliser vraiment tout ce qui avait changé. J'en ai pleuré".

Il est vrai que la femme de Nasser a rencontré de lourds problèmes de santé il y a quelques mois, lesquels l'ont beaucoup affaiblie. Elle avait même dû être hospitalisée et a passé plusieurs examens, dont une ponction lombaire et un IRM. Au final, elle avait appris qu'elle avait contracté une grippe qui lui avait fait des lésions au niveau du cerveau. Cela a entraîné une perte de mobilité du côté droit, l'obligeant à suivre des séances de rééducation par la suite. "Je ne vis plus la même vie qu'avant pour l'instant. C'est une émission réaliste qui n'est pas scénarisée, qui n'est pas montée de toutes pièces. On a besoin de refermer les portes de chez nous", a conclu Rofrane.

En parallèle, l'un des enfants de Rofrane et Nasser a été diagnostiqué du trouble du spectre de l'autisme, le petite Kheïry-Dine. "Quand on nous parle d'autisme, de trouble autistique, ça fait peur. C'est quelque chose qui fait mal, qu'on ne connaît pas... C'est un gros coup sur notre petit coeur de parents", avait avoué avec émotion la jolie brune dans un épisode de Familles nombreuses.