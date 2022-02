Rofrane Bambara (Familles nombreuses) touchée par l'autisme d'un de ses enfants, "j'ai besoin d'encaisser"

Rofrane Bambara a été révélée au grand public dans Familles Nombreuses (TF1). Elle y dévoile son quotidien avec son mari Nasser et leurs quadruplés, Hajar, Noor, Kheïry-Dine et Chemsy-Dine (4 ans). Sur Instagram, la belle brune de 28 ans partage aussi sa vie avec sa communauté. Lundi 21 février 2022 par exemple, elle a répondu aux questions de ses abonnés. Mais il y a un sujet sensible qu'elle a préféré ne pas développer.

"Pour vous donner des nouvelles de mon petit Kheïry. Je sais que vous avez tellement de questions et que vous demandez beaucoup après lui et je vous en remercie infiniment. Je ne parle pas forcément de tout ce qui nous arrive et j'aimerais tellement vous en dire plus mais je préfère garder pour nous ce qu'on traverse en ce moment. (...) Que ce soit pour Kheïry ou pour ses frères et soeurs tout va bien, tout est différent de ce qu'on imaginait de la parentalité mais tout va bien", avait notamment écrit Rofrane fin octobre. Un message qui avait suscité de nombreuses interrogations. Il a fallu attendre le mois de décembre pour apprendre que Kheïry-Dine était atteint d'autisme. C'est à la suite d'un rendez-vous au service pédiatrie d'un hôpital que le diagnostic a été posé. Un choc pour Nasser et son épouse. "Quand on nous parle d'autisme, de trouble autistique, ça fait peur, avoue la jolie brune. C'est quelque chose qui fait mal, qu'on ne connaît pas... C'est un gros coup sur notre petit coeur de parents", avait notamment confié la mère de famille dans un épisode de Familles Nombreuses.

Depuis, Rofrane Bambara est restée discrète sur le sujet. Un internaute lui a donc demandé lors du questions/réponses si elle pouvait partager son expérience avec l'autisme de son fils. "Si je n'en parle pas tellement, c'est qu'il y a des raisons. Premièrement, c'est quelque chose de récent, je n'ai pas de recul et honnêtement, j'ai besoin d'encaisser ça pour pouvoir le partager avec vous. Et pour finir, sur Insta, on ne dit pas tout, on ne montre pas tout. Keïry est juste la partie immergée de l'iceberg. Je reviendrai sur le sujet quand je serai prête", a répondu la candidate. Un sujet sensible donc.

Un autre internaute l'a interrogée sur les circonstances de sa grossesse. L'occasion pour certaines personne de découvrir que Rofrane souffre d'endométriose. Afin de tomber enceinte, elle s'était fait opérer. Elle a ensuite fait une FIV (Fécondation In Vitro) qui a fonctionné du premier coup.