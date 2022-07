Familles nombreuses : Les quadruplés de Rofrane Bambara font un carnage dans son appartement

"Je vais vous montrer les catastrophes qu'ils ont fait". Rofrane Bambara était quelque peu remontée dans la journée de jeudi 30 juin 2022. En story Instagram, la candidate phare de Familles nombreuses, la vie en XXL a révélé à sa communauté que ses quadruplés, Hajar, Noor, Kheïry et Chemsy (4 ans), étaient les auteurs d'une sacrée bêtise. En effet, les bambins se sont apparemment improvisés décorateurs d'intérieur mais le résultat était bien loin de plaire à leurs parents.

"Je suis en train de tout ranger. Et je suis en train de voir comment on va faire, quelle couleur on va mettre parce qu'ils ont écrit sur tous les murs !", a déploré Rofrane, déjà épuisée face au travail qui l'attend. Elle a ensuite partagé une vidéo des dégâts (voir notre diaporama). "Du sol jusqu'au mur. Chambre, couloir, porte, lits... rien n'a été épargné. Je suis en PLS", a-t-elle noté sur les images d'une partie de son appartement saccagé.

Les quadruplés étaient même bien partis pour continuer à étaler leur créativité dans toutes les pièces du domicile, jusqu'à ce que la maman ne vienne mettre le holà. Face caméra, elle n'en revient toujours pas. "Comme vous avez pu le voir, il y en a partout. Je suis arrivée à temps pour stopper le carnage. Là je vous ai montré qu'un mur ! Ils en ont mis partout vraiment. J'ai fait des conneries quand j'étais jeune, j'ai arraché la tapisserie, mais alors là c'est vraiment hard. Je suis énervée. Il va falloir qu'on repeigne tout. Donc c'est cool ils savent écrire mais ils auraient pu s'exprimer sur une feuille", s'est-elle désolée.

La femme de Nasser Bambara n'avait sans doute pas besoin de cet imprévu, elle qui a traversé plusieurs moments compliqués ces derniers mois. Non seulement elle a rencontré des problèmes de santé très inquiétants qui l'ont beaucoup affaiblie, Rofrane a ensuite eu affaire à des soucis à l'école de ses enfants. L'un d'entre eux a par exemple été refoulé de sa classe quand d'autres ont été victimes de violences physiques... Espérons que l'arrivée de l'été apaise toutes ces tensions !