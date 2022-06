Familles nombreuses : Une maman dévoile l'autisme de son fils, son frère aussi touché ?

Rofrane et Nasser Bambara ne font plus partie de l'aventure Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Ils ont en effet pris la décision de quitter cette belle aventure, pour le plus grand malheur des personnes qui les suivent. Fort heureusement, ils continuent à partager leur quotidien sur Instagram. Et ce vendredi 10 juin 2022, la maman d'Hajar, Noor, Kheïry-Dine et Chemsy-Dine (4 ans) s'est confiée sur le trouble dont souffre l'un de ses enfants.

Rofrane Bambara et son mari s'en doutaient. Ainsi, ils avaient mis en place un accompagnement particulier pour leur fils Keïry-Dine. Mais cette semaine, les tourtereaux ont eu un rendez-vous médical pour leur petit garçon. Et ils ont eu la confirmation du trouble dont il souffre. "Derniers jours un peu compliqués mais ça va passer, on va rebondir. Vous l'avez compris, on le savait mais on a eu la restitution du diagnostic de Keïry. Il confirme bien tout ce qu'on disait, toute la prise en charge qu'on a mise en place. C'était bien ça, donc autisme", a tout d'abord confié la belle brune. Elle a ensuite révélé que Chemsy-Dine allait aussi passer des examens prochainement.

L'ancienne candidate de TF1 a également confié que le parcours d'accompagnement qu'ils ont mis en place pour Keïry-Dine, comme les séances d'orthophonie, était parfaitement adapté. Mais ce n'est malheureusement pas suffisant : "Il faut beaucoup plus d'accompagnement. On nous a aussi parlé d'ergothérapie, de psychomot'. Il y a plein de choses qui viennent s'ajouter au suivi. Ca fait quand même beaucoup. On a eu beaucoup d'informations. Heureusement, il y a un centre de documentation où on peut emprunter des livres ou documents. Donc on a accès à beaucoup d'informations. C'est cool parce que c'est l'inconnu."

Cette nouvelle a bouleversé certains projets que Nasser et Rofrane préparaient depuis des mois. Mais comme cette dernière l'a vite précisé, ce sont "les enfants avant tout". Prochainement, la jeune femme en dira plus à sa communauté. En attendant, elle a remercié toutes les personnes qui leur ont témoigné leur soutien. "C'est trop bizarre parce qu'on savait, mais quand on nous donne le diagnostic c'est assez chelou quand même. Bon allez je m'arrête là, je suis à fleur de peau", a-t-elle conclu.