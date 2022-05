Rofrane Bambara (Familles nombreuses) frappée par la maladie : les importantes séquelles qu'elle en garde

Après plusieurs semaines d'absence dans Familles nombreuses, la vie en XXL, la tribu Bambara a fait un retour remarqué dans l'émission vendredi 20 mai 2022. Ce fut l'occasion pour la maman des quadruplés Hajar, Noor, Kheïry-Dine et Chemsy-Dine (4 ans) de revenir sur les derniers mois compliqués qu'elle a vécu. Rofrane s'était éloignée de l'antenne pour guérir tranquillement de ses problèmes de santé.

"J'étais enrhumée donc je pensais que c'était juste un petit rhume. (...) Le médecin m'avait dit que c'était une grippe. (...) J'ai appris qu'il y avait 10 000 à 15 000 morts de la grippe par an. Honnêtement, ça m'a fait peur", a-t-elle rappelé dans l'épisode. Et de poursuivre : "Un matin, j'avais tout mon côté droit que je n'arrivais pas à bouger. Mon oeil était fermé. Mon médecin m'a immédiatement dirigée vers les urgences. J'ai eu le droit à plusieurs examens, une ponction lombaire... J'étais tétanisée. Et en faisant une IRM cérébrale, ils se sont aperçus qu'il y avait des lésions au niveau du cerveau".

À ce moment-là, ce fut la peur panique pour Rofrane qui craignait surtout que ses enfants grandissent sans leur maman. "Ça m'a fait mal au coeur", s'est-elle souvenue. Mais heureusement, la femme de Nasser a finalement repris du poil de la bête et va beaucoup mieux aujourd'hui. Elle garde tout de même quelques séquelles physiques causées par ces lésions au cerveau. "Je sens mon bras qui est lourd. J'ai une gêne au niveau de mon oeil, mais il s'ouvre. Mais c'est plus au niveau de la jambe où je ne marche pas", a-t-elle résumé.

Toujours très affaiblie donc, Rofrane n'est toujours pas en mesure de reprendre les tournages pour Familles nombreuses. Dans cet épisode, elle annonçait donc au passage se retirer du programme pour un moment. "Je ne vis plus la même vie qu'avant pour l'instant. C'est une émission réaliste qui n'est pas scénarisée, qui n'est pas montée de toutes pièces. On a besoin de refermer les portes de chez nous". Ses fans pourront néanmoins continuer à suivre son quotidien sur Instagram, où elle reste très active.