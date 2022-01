Rofrane (Familles nombreuses) manque de se "faire tuer" dans la rue : grosse frayeur avec son mari Nasser

Il y a encore une semaine, Rofrane Bambara se trouvait dans l'incapacité de marcher. L'une des candidates star de Familles nombreuses, la vie en XXL et maman de quadruplés (Kheïry et Chemsy, Noor et Hajar, 3 ans) souffrait de graves effets secondaires de la grippe et avait même dû se faire hospitaliser. Pendant un petit moment, Rofrane a alors cru au pire. Heureusement, le plus dur est désormais passé et la jolie brune se remet tranquillement, notamment grâce à de la rééducation. Elle peut compter sur son mari Nasser pour la soutenir et la pousser à sortir de chez elle. Mardi 18 janvier, ils ont alors opéré "une mini-sortie", laquelle aurait pu virer au drame.

"Nasser m'a un peu bougée pour prendre l'air et marcher un petit peu et il nous est arrivé un truc, je suis obligée de vous raconter... Vraiment on a la poisse, c'est trop franchement", a-t-elle commencé à raconter en story Instagram. Et d'annoncer en éclatant de rire : "On a failli se faire plier par une voiture !"

Plus sérieusement, Rofrane Bambara a expliqué avoir réellement eu peur : "On était en train de traverser un passage piétons. C'était une deux voies. Une pour les voitures et l'autre pour les bus. Déjà la voiture était sur la voie de bus. Donc elle n'avait pas le droit. Nous on traverse car c'était à notre tour. Et en fait le mec ne s'arrête pas alors qu'on était déjà sur le passage. Je crois que le mec ne nous a pas vus..."

Face à l'attitude dangereuse et inconsciente du conducteur, Nasser s'est mis en colère contre ce dernier, lequel a fini par se montrer menaçant. "Le mec nous dit 'Casse-toi' ou je ne sais plus trop quoi. Il a failli nous taper ! Il y a failli avoir moins deux sur la famille Bambara ! Nous on a continué et le mec s'est arrêté au dernier moment. Le gars nous faisait des signes de nous dépêcher (...) Nasser a été à sa fenêtre pour lui dire de se détendre." Le papa a ensuite pris la parole pour conclure cette folle histoire : "Je l'ai engueulé, j'étais énervé (...) Sa femme à côté nous a reconnus. Elle dit 'On vous connait, vous passez à la télé...' Et moi je passe ma tête et je dis 'J'en ai rien à foutre !'" Une réaction tout à fait normal pour Rofrane, laquelle souligne qu'avec son mari, ils ont tout de même "failli se faire tuer".