Roger de "Roger & Liliane" est mort

C'est une bien triste nouvelle que nous avons appris dans la nuit de lundi à mardi : Roger de "Roger et Liliane", duo comique de cuisiniers très populaire sur les réseaux sociaux, nous a quittés. Après 66 ans de mariage, Liliane a dit au revoir à son mari. Il restera de nombreuses vidéos de cuisine du couple, filmées par leur petit-fils Gary Mihaileanu, fils du réalisateur Radu Mihaileanu. Roger avait également publié, avec Liliane, son premier livre en septembre dernier.

La nouvelle est venue du compte Instagram du duo, à travers lequel leur petit-fils Gary a exprimé sa profonde émotion. "Mon papi. Aujourd'hui je ne suis pas triste car je n'ai aucun regret. Je suis un petit-fils comblé et je te remercie pour notre histoire. Je suis même heureux que tu puisses enfin te sentir léger, heureux qu'on ait pu poser des mots sur notre amour, qu'on ait eu le temps de se dire je t'aime, qu'on ait pu autant discuter et surtout rigoler. Tu le sais papi je ne t'oublierai jamais, " dinasaxxx "!!"

En plus de leur goût et passion pour la cuisine, Roger et Liliane avaient séduit TikTok par leur complicité, leur amour et leur bienveillance. Tandis que Liliane se retrouve désormais seule, Gary n'a pas manqué d'avoir un tendre mot pour sa grand-mère. "Mamie c'est à toi que j'ai envie d'adresser mes derniers mots, sache que je t'aime fort et que tu ne seras jamais seule. Tu as cette force impressionnante pour surmonter chaque épreuve. C'est difficile d'imaginer Roger et Liliane sans Roger mais votre histoire d'amour est éternelle et comme papi aimait bien confondre les prénoms, laisse moi aujourd'hui t'appeler Liliane ou Roger" pouvait-on lire en légende d'une photo en noir et blanc de Roger.