Roger Zabel malade ? Il réagit à l'inquiétude générale après son apparition choc

Samedi 30 novembre 2019, Stéphane Bern et Bruno Guillon s'alliaient pour animer l'émission 2h de rires et d'émotions : nos plus belles années télé sur France 2. Dès 21h, le duo rivalisait donc avec Les Enfoirés sur TF1 en recevant de nombreux invités sur son plateau. Christophe Dechavanne, Laurent Baffie, François Berléand et Clémentine Célarié étaient présents pour replonger dans leurs souvenirs. Mais c'est Roger Zabel qui a le plus retenu l'attention des téléspectateurs...

Il faut dire que l'ancien journaliste sportif se fait rare depuis quelques années maintenant. Et entre-temps, il a bien changé, comme en témoignent son crâne rasé, sa silhouette amincie et son teint très pâle. Certains twittos ont d'ailleurs eu du mal à le reconnaître. "Ils sont où tes cheveux ??", "Avant j'étais Robert Redford, mais ça c'était avant", "On dirait un nouveau-né", "Quel coup de vieux il a pris", lit-on sur la Toile. D'autres encore ont même pensé qu'il avait un grave problème de santé. "Un instant j'ai eu peur pour vous", lâche un internaute quand un autre lui adresse ses "voeux de rétablissement".

Des signes d'inquiétude qui ont beaucoup fait rire le principal intéressé. Toujours très actif sur Twitter, Roger Zabel a tenu à rassurer ses fans en taclant le travail de la maquilleuse au passage. "Je ne suis pas malade... La maquilleuse m'a confondu avec le mime Marceau... Plus blanc tu meurs", écrit-il, accompagnant ces mots d'émojis hilares. Si les années ont vraisemblablement marqué le journaliste de 67 ans, il peut toutefois être fier d'être toujours considéré comme une véritable figure de la télé, qui manque encore aujourd'hui à de nombreux anonymes. "Monsieur Roger Zabel, je vous admire à la vie à la mort", "Un grand plaisir de vous revoir, croyez-moi on ne vous oublie pas", "Tu as marqué une époque... Respect", pouvait-on également lire sur le réseau social.