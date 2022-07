Romain Chavent (Secret Story) : Que devient l'ex de Shauna Sand et Angie ?

En 2009, TF1 diffusait la troisième saison de Secret Story. Les fidèles téléspectateurs du jeu d'enfermement y ont ainsi découvert Emilie Nef Naf, grande gagnante de cette édition, mais aussi la pétillante Cindy Lopes, le regretté François-Xavier alias FX, la belle Daniela Martins ou encore Angie et Romain, qui formaient alors l'un des couples stars de la maison. Aujourd'hui, treize ans plus tard, ils ont chacun pris des chemins différents. Que devient le charmant Romain Chavent ?

Si certains de ses camarades ont fait carrière dans le milieu de la télé-réalité, ce n'est pas son cas. Après sa participation à Secret Story, il n'a plus tourné dans aucune émission. Plus encore, Romain Chavent est retourné aux Etats-Unis, où il vivait déjà avant d'intégrer la Maison des Secrets. A l'époque, celui qui était présenté comme "un intrus" avec Léo et Angie habitait à Los Angeles. De retour chez lui, il est désormais un homme d'affaires accompli. En effet, le charmant quadragénaire aux allures de mannequin a ouvert son propre restaurant baptisé Paris Tokyo à Beverly Hills. L'établissement à la décoration fleurie est très à la mode. Sur place, les clients – souvent des stars – peuvent se délecter de délicieux sushis et autres mets issus de la cuisine japonaise.

Côté vie privée, Romain Chavent a refait sa vie après sa relation avec Angie. En effet, il a été en couple pendant de longues années avec une certaine Zsanett Egerhazi qui se fait appeler Sandy. D'après des rumeurs, la jeune femme aurait été par le passé actrice de films pornographiques. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux adorables petites filles prénommées Joylanie et Lanaya. Si aux dernières nouvelles Romain Chavent et sa belle étaient mariés, il n'y a aujourd'hui pas de certitude quant à cette information. Sur les réseaux sociaux, l'ancien candidat de télé-réalité et ex-mari de Shauna Sand se plait à partager quelques photos de ses filles, mais aussi de nombreux clichés en soirée, où il apparaît toujours en très bonne compagnie... mais jamais au bras de la fameuse Sandy.

Un bien joli parcours depuis Secret Story !