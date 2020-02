Romain (Mariés au premier regard) : Confidences sur son "flirt" avec Solenne

Les révélations d'Adrien ont des conséquences diffciles pour Romain et Solenne : lors d'un Live Instagram, l'époux de Mélodie a en effet fait savoir que les deux candidats s'étaient rencontrés bien avant de se lancer dans l'aventure Mariés au premier regard (M6). Résultat, la polémique enfle depuis quelques jours. Solenne est la première à avoir tenté de calmer les ardeurs des internautes en faisant une mise au point sur Instagram mardi 18 février 2020. La jolie blonde, qui rencontre des difficultés avec Matthieu malgré leurs 83% de comptabilité, a confirmé son tête-à-tête avec Romain "plusieurs semaines" avant son mariage. Toutefois, elle assure que cela n'a eu aucune incidence sur son manque d'attirance pour Matthieu.

Agacée, Solenne a pu trouver du soutien auprès de Romain, qui a appuyé sa version des faits quelques heures plus tard. En story, le jeune homme de 31 ans a souhaité clôturer ce chapitre une bonne fois pour toutes. "Avec Solenne, nous nous sommes rencontrés, non pas quelques jours avant, mais quelques semaines avant le mariage, et nous sommes aperçus tous les deux que cela ne pourrait pas aller plus loin, nous avons donc décidé de laisser une chance à nos mariages respectifs de fonctionner et de poursuivre cette expérience qui nous a prouvé depuis que les experts n'ont pas travaillé pour rien", explique-t-il. Romain poursuit en révélant qu'il a été honnête avec sa femme Delphine sur le sujet, et ce, dès le début. "Quant à Delphine, c'est une femme respectable et je l'ai respectée. Elle a su ce flirt le soir de notre mariage. Maintenant, nous tenons à tourner la page sur cette histoire qui pour nous tous est loin derrière nous. Merci de tous nous respecter."

Il faut dire que, contrairement à Solenne et Matthieu, tout semble aller pour le mieux du côté de Romain et Delphine. En voyage de noces à Marrakech, ils ont réussi à outrepasser les premières tensions et ont même déjà partagé une première nuit d'amour...