Solenne (Mariés au premier regard) : sa rencontre avec Romain avant Matthieu

La nouvelle saison de Mariés au premier regard est décidément pleine de rebondissements, et ce n'est pas pour plaire à Solenne. Malgré ses 83% de compatibilité avec Matthieu, la thérapeute de 33 ans n'a pas eu le coup de foudre pour son époux le jour des noces. Résultat, la lune de miel qui a suivi a pris l'eau. Pire encore, la jeune femme est devenue la cible des internautes, nombreux à s'être indignés face à son attitude distante et ses propos jugés virulents envers le chef d'entreprise de 42 ans. Pour ne rien arranger à ses affaires, sa rencontre avec Romain, un autre candidat du programme, en marge du tournage, crée des remous sur la Toile. C'est Adrien, qui s'est marié avec Mélodie, qui a fait cette révélation lors d'un live Instagram.

Il n'en fallait pas plus pour qu'une nouvelle déferlante de haine se déverse sur Solenne. Véritablement agacée de faire l'objet de toutes les rumeurs, elle s'est expliquée ce mardi 18 février 2020 sur ses réseaux sociaux. "Depuis la diffusion d'hier, j'ai décidé de mettre les choses au clair car des raccourcis sont trop vite faits autour de cette pseudo-polémique me concernant, a-t-elle débuté. Le fait que je ne sois pas séduite d'emblée par Matthieu n'a aucun lien avec le fait que j'aie rencontré Romain quelques semaines avant, ni d'être pleinement impliquée dans cette expérience - et non trois jours comme aiment le à le dire certaines personnes mal intentionnées. Nous ne nous sommes vus qu'une seule fois et avons décidé de ne plus nous revoir afin de donner toutes les chances à notre aventure de réussir. Romain et moi n'avons trompé personne", assure-t-elle. Et de conclure : "Merci de respecter la femme que je suis qui a encore le droit et la liberté d'être attirée ou pas envers un homme."

Pour l'heure en tout cas, on ne peut pas dire que Solenne s'épanouisse au côté de Matthieu. On peut d'ailleurs supposer que le divorce sera prochainement d'actualité. Du côté de Romain en revanche, c'est un véritable conte de fées qu'il vit avec Delphine. Les deux candidats compatibles à 82% se sont plu dès le premier regard. En lune de miel à Marrakech, ils ont même passé une première nuit torride ensemble.