Romain Sardou : Sa belle compagne Kym Thiriot, méconnaissable et lookée, fait sensation !

La chanteuse Kym Thiriot s'est produite au festival Éclat(s) d'été 2022 à Gap, ce mercredi 24 août, sur la scène du parc Givaudan. En ouverture de ce festival de musique qui se tient tous les étés en collaboration avec la station de radio Alpes 1, Kym Thiriot a interprété trois de ses titres, dont un inédit intitulé Ma Clope, qui figurera sur son nouvel EP, attendu en octobre. Professeure de yoga, championne d'équitation, chanteuse et youtubeuse (sans oublier ses apparitions remarquées dans quelques séries télévisées comme Cherif ou Commissaire Magellan), Kym Thiriot excelle dans de nombreux domaines. Et c'est son célèbre compagnon qui en parle le mieux : Romain Sardou.

Il y a quelques jours, le couple, qui ne fait que de rares apparitions en public, s'est affiché au Festival de Ramatuelle. Alors que le fils de Michel Sardou était en pleine séance de dédicaces le 10 août dernier, il avait assisté aux différentes représentations dont celle de Francis Perrin en compagnie de sa charmante compagne Kym Thiriot. Ils s'étaient déjà affichés ensemble au Festival trois jours plus tôt, alors qu'ils étaient venus assister à une autre pièce de théâtre : Marie des Poules de Gérard Savoisien. Mais cette fois-ci, c'est la jeune chanteuse qui a pris possession de la scène, à Gap.

Une nièce de chanteur célèbre

À l'instar des clips de ses deux premiers singles, Les Goélands et Si je veux, la jeune chanteuse est apparue sur scène dans une tenue hyper lookée. Et ce Gap Summer Tour représentait une belle occasion qu'elle n'aurait pas manquée. Le festival attire plus de 8.000 spectateurs amateurs de la scène pop-rock actuelle. La danse et l'énergie de Kym ont rendu le public très enthousiaste. L'artiste de 36 ans était bien accompagnée sur la scène du parc Givaudan, puisque se sont succédés sur le plateau le brillant Charlie Winston, Diva Faune, Victoria Sio, Stéphane et Maax.

Si son compagnon est un célèbre fils de, Kym Thiriot, elle, est une nièce de. En effet, son oncle n'est autre que Hervé Cristiani, l'auteur et interprète du tube des années 80 : Il est libre Max. C'est grâce à lui que cette artiste accomplie a toujours eu l'envie de chanter, depuis toute petite. La compagne de Romain Sardou, qu'il qualifie d'"être parfait" écrit et compose à la guitare depuis ses 14 ans.