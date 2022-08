Séance de dédicaces pour Romain Sardou à Ramatuelle, le Festival touche à sa fin !

Le 3 août dernier était une journée placée sous le signe de la bonne humeur pour l'écrivain Romain Sardou - fils du célèbre chanteur et directeur artistique des Plumes de Ramatuelle - qui s'est présenté devant le Café De L'Ormeau dans le petit village varois afin de participer à une séance de dédicaces. On l'a vu partager des moments de complicité avec plusieurs artistes comme le rappeur Abd al Malik, l'acteur Nicolas Briançon ou encore la comédienne Sarah Biasini.

Cette dernière, il l'a retrouvée la semaine suivante au Théâtre de Verdure à l'occasion de l'adaptation de L'Ecole des Femmes de Molière par le brillant Francis Perrin. Une performance qui s'est déroulée dans le cadre du Festival de Ramatuelle, un événement fondé et organisé par Jacqueline Franjou (également présente lors de la séance de dédicaces quelques jours plus tôt), qui offre de multiples spectacles entre musique, théâtre et humour depuis le 27 juillet dernier.

Un concert exceptionnel pour finir !

À noter que Romain Sardou, de nouveau en séance de dédicaces le 10 août dernier, avait assisté à cette représentation théâtrale de Francis Perrin en compagnie de sa charmante compagne Kym Thiriot, qui est une professeure de yoga, championne d'équitation, chanteuse et youtubeuse (sans oublier ses apparitions remarquées dans quelques séries télévisées comme Cherif ou Commissaire Magellan). Ils s'étaient déjà affichés ensemble au Festival trois jours plus tôt, alors qu'ils étaient venus assister à une autre pièce de théâtre : Marie des Poules de Gérard Savoisien.

Leur amour sautait aux yeux, alors que Romain Sardou a longtemps fait couler de l'encre pour son histoire avec Francesca Gobbi, la mère de ses trois enfants : Aliénor (14 ans), Gabriel (11 ans) et Victor-Scott (9 ans), avant de finalement s'en séparer en avril 2019. Depuis, c'est donc aux côtés de sa nouvelle compagne qu'il semble épanoui et qu'il assiste aux shows exceptionnels proposés par le Festival de Ramatuelle, comme celui d'hier avec la représentation de la pièce Un visiteur inattendu à laquelle ont notamment assisté Emmanuelle Galabru et Sarah Biasini.

Mais le Festival prend malheureusement fin ce vendredi 12 août, après plusieurs jours de folie, rendus possible grâce à une programmation et des invités de qualité. En témoigne la présence de Calogero ce soir pour la clôture de l'événement, afin de finir en beauté !