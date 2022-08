Éric Antoine fait sensation au Festival de Ramatuelle, le public séduit !

Depuis le 27 juillet dernier, le spectacle est au rendez-vous dans le Var, à l'occasion du Festival de Ramatuelle, consacré à la culture. Cette 38e édition est dédiée à l'acteur Michel Bouquet, décédé au mois d'avril, lui "qui aimait tant Ramatuelle, un maître inoubliable et irremplaçable" peut-on lire sur le site officiel de l'événement.

Pour lui rendre hommage, Jacqueline Franjou, présidente du festival, a décidé, avec l'aide de son directeur artistique Michel Boujenah, de mettre les petits plats dans les grands. Au programme : des shows ainsi que des invités exceptionnels, et ce jusqu'au 12 août. De grands noms comme Patrick Bruel et François Xavier-Demaison ont déjà enflammé le théâtre de Verdure (lieu principal de l'évènement) grâce à leurs talents respectifs de chanteur et de comédien. Ce lundi 8 août, c'était au tour de l'illusionniste, humoriste et comédien Éric Antoine, de divertir le public varois.

Un public conquis

Objectif brillamment atteint par l'animateur de Qui peut nous battre, qui, sous les yeux de Michel Boujenah et de l'humoriste Guillaume Bats, a proposé un spectacle plutôt varié, entre humour, folie et convivialité. Cet artiste aux multiples facettes a notamment effectué ses plus grands tours d'illusions, toujours son style décalé, et rendu hommage à l'humoriste Raymond Devos. Sa performance a bien évidemment valu les applaudissements du public, visiblement très enchanté par ce show magistral de la part de l'artiste de 45 ans.

Ce dernier a, une fois de plus, incarné la bonne humeur et la joie à travers ce spectacle. Mais sa vie est également marquée par des moments plus difficiles, comme tout le monde. S'il n'évoque que très rarement cet aspect-là de sa vie, il décidait, le 5 août dernier, d'évoquer de douloureux souvenirs liés à la mort lors d'une interview accordée à TV Mag. "J'ai vécu des moments difficiles. J'ai trouvé le cadavre de mon meilleur ami, vu celui de mon père et accompagné ma mère dans la mort" avait-il révélé.

Quoiqu'il en soit, malgré des périodes plus sombres, Éric Antoine n'a, selon toute vraisemblance, pas perdu sa joie de vivre lorsqu'il monte sur scène... De quoi ravir ses fans !