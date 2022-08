Francis Perrin avec son clan à Ramatuelle : ses grands enfants Louis et Clarisse en soutien

Une famille d'acteurs sur scène ? Les spectateurs du prestigieux Festival de Ramatuelle en étaient ravis ! Et pas n'importe laquelle, en plus, puisque ce sont quatre membres de la famille Perrin qui sont montés sur scène pour leur adaptation de L'Ecole des Femmes de Molière : Francis, le père de famille, acteur émérite (notamment de la série Demain Nous Appartient), sa femme Gersende et leurs deux aînés, Louis et Clarisse, nés en 2002 et 2004.

Une nouvelle génération particulièrement applaudie par le public, tant on voit qu'elle a suivi l'exemple de ses parents. Et surtout le jeune Louis, diagnostiqué de troubles du spectre autistique à 3 ans et qui est aujourd'hui devenu comédien avec énormément de travail de sa part et de celle de ses parents, qui y ont toujours cru.

"Tout a été progrès, travail, amour, émotions, difficultés...", avait confié Gersende, sa mère, dans 20h30 le dimanche, alors qu'elle venait faire la promotion de la pièce. "Le fait de jouer avec Louis, le fait qu'il joue lui, même sans nous, regroupe toutes nos espérances. Finalement c'est le chemin qu'on s'était tracé avec Francis." Et le jeune garçon, qui rêvait depuis longtemps de "monter sur scène devant beaucoup de personnes" semble assurer le spectacle.

Tout autant, d'ailleurs, que sa soeur Candice qui se dévoile peu à peu et prouve qu'à 18 ans, elle représente bien l'avenir. Il va falloir compter sur elle, apparemment ! La fratrie se compose également d'un jeune Baptiste, 17 ans, qui suivra peut-être le chemin familial dans quelques années et que l'on avait notamment pu voir avec sa mère dans l'émission La Boîte à Secrets, où ils avaient fait une surprise à l'acteur. Celui-ci est également papa de Cécile et Fabiola, des jumelles nées en 1988 à Tahiti et adoptées avec sa première épouse, et de Jeanne, née d'une seconde union en 1998.

Bref, une véritable famille unie qui a illuminé le festival de Ramatuelle, où se pressent d'autres invités talentueux, comme Abd Al Malik ou Romain Sardou, qui avait été nommé directeur artistique des Plumes de Ramatuelle. Et il n'était pas le seul "fils de" présent dans le sud de la France ce mercredi : Sarah Biasini, radieuse dans une robe à fleurs, était également là, tout comme Emmanuelle Galabru, accompagnée de sa fille. Toutes deux joueront ce soir Un visiteur inattendu, d'Agatha Christie, pièce mise en scène par Frédérique Lazarini.