Ron Perlman : Coincé le pied au plancher, il ne peut éviter l'accident

On peut dire que Ron Perlman l'a échappé belle ! Selon le site américain TMZ, l'acteur de Hellboy s'est retrouvé impliqué dans un accident de voiture sur le tournage d'un film. Et cela ne faisait pas partie du scénario.

L'incident a eu lieu à Okanagan Indian Band, en Colombie-Britannique, au Canada, Ron Perlman tournait la première prise du dernier jour de tournage du film indépendant The Last Victim, dans lequel il campe le rôle d'un shérif. Avant que les caméras tournent, l'acteur de 69 ans avait fait part de ses doutes, se plaignant de l'inconfort de ses bottes de cow-boy, mais personne n'y avait donné suite.

Dans une courte vidéo de l'incident proposée par TMZ, on voit l'ancien interprète de Clay Morrow dans Sons of Anarchy perdre le contrôle du véhicule et foncer droit sur une tente où le scénariste, le réalisateur et le producteur se trouvaient. Cette tente était chauffée par des chauffages d'appoint au propane, très sensibles et très inflammables. Que rien n'ait pris feu relève tout simplement du miracle ! Un seul membre de l'équipe a été légèrement blessé au pied. La seule chose qui a permis d'éviter la catastrophe est le bon réflexe qu'a eu Ron Perlman : tirer sur le frein à main.

Une source a confié à TMZ que la cause de cet accident était bel et bien les fameuses bottes trop grandes. Le pied de Ron Perlman aurait été bloqué sur l'accélérateur à cause de la taille de la chaussure.

Les producteurs ont voulu terminer la journée de tournage mais l'équipe du film a refusé et n'a repris le travail que le lendemain.

Ron Perlman a récemment déposé une demande de divorce car il semble entretenir une relation avec la jeune Allison Dunbar. Il était marié avec Opal Stone Perlman depuis quarante ans.