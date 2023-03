Ronaldo et sa compagne Celina : le footballeur amoureux pour la Fashion Week à Paris, Jeanne Balibar élégante

Comme à chaque édition, la Fashion Week parisienne fait venir les stars du monde entier... et cette fois-ci, même du Brésil ! Ce samedi 4 mars en effet, alors que la marque de haute-couture Hermès présentait ses modèles pour la collection automne-hiver 2023/2024, c'est l'ancien footballeur Ronaldo qui a fait une apparition remarquée mais très inattendue.

Superstar du ballon rond dans les années 2000, le Brésilien, désormais plus connu pour ses histoires de coeur et pour ses bonnes actions que pour ses résultats sportifs, était notamment accompagné de sa compagne, Celina Locks. A 32 ans, la jeune mannequin brésilienne aux cheveux blonds est toujours aussi jolie... mais semble surtout toujours aussi in love de l'ancien sportif, pourtant âgé de 15 ans de plus qu'elle et papa de quatre enfants (Ronald, 22 ans, Alex, bientôt 18 ans, et deux ados, Maria Sophia, 14 ans et sa petite soeur Maria Alice, 12 ans).

Camilla Alves somptueuse devant Jeanne Balibar toute en simplicité

Toute vêtue de rouge, en tout cas, elle a eu l'air d'apprécier le moment, tout comme sa consoeur et compatriote Camila Alves, qui était absolument splendide dans sa large combinaison bleue, assortie d'escarpins blancs. Si elle est venue ce lundi au défilé Stella McCartney avec ses deux aînés, Levi et Vida (14 et 12 ans), la Brésilienne de 41 ans les avait cette fois laissés tous les deux à l'hôtel, alors que leur père, Matthew McConaughey, et leur petit frère Livingstone ne semblent pas être à Paris.

Parmi les autres invités, deux actrices iconiques ont fait le show : plutôt rare dans ce genre d'événements, Jeanne Balibar avait choisi une courte robe noire et un manteau bleu marine à la doublure colorée et s'est montrée radieuse devant les photographes. Toujours aussi classe à 76 ans, Nicole Garcia était vêtue d'un élégant manteau bleu marine et d'une écharpe vert clair pour assister au défilé.

La jeune chanteuse Flore Benguigui, qui se produisait dans le groupe de rock L'Impératrice, avait quant à elle préféré un tout autre look, peu adapté à l'hiver : avec son blouson en cuir et son mini-short, la jeune femme aux cheveux roses n'a pas dû avoir bien chaud ! Enfin, la prestigieuse journaliste spécialiste de la mode Gabriella Karefa et la Youtubeuse Tamara Kalinic avaient fait le déplacement, tout comme la sublime princesse de Thaïlande, Sirivannavari Nariratana, l'une des filles du roi Rama X, âgée de 36 ans.