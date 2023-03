Matthew McConaughey : Ses deux grands ados Levi et Vida stars de la Fashion Week, leur mère Camila somptueuse

La mode vibre à Paris cette semaine ! Jusqu'à mercredi, tous les plus grands créateurs sont en effet réunis dans la capitale pour présenter leurs créations de la saison automne-hiver 2023/2024... et les stars ne s'y sont pas trompées : nombre d'entre elles ont fait le déplacement pour venir admirer les vêtements aux premiers rangs des défilés.

Ce lundi 6 mars, le sublime mannequin américano-brésilien Camila Alves était notamment au front row du défilé Stella McCartney, particulièrement attendu. Et elle était venue bien accompagnée : si son époux, l'acteur Matthew McConaughey était absent, sûrement retenu aux Etats-Unis par un tournage, leurs deux plus grands enfants, eux, ont pu profiter du spectacle.

L'occasion pour ses fans de découvrir à quel point Levi et Vida (14 ans et 12 ans) ont grandi ! Portrait craché de son père, l'aîné a particulièrement marqué le public avec ses boucles blondes et son ensemble à carreaux. La cadette, vêtue d'une robe blanche, semble quant à elle être la même que sa célèbre maman, avec ses longs cheveux bruns, et apprécier la mode tout autant qu'elle. Entre ses deux bambins, Camila Alves, quant à elle, rayonnait sous son chapeau blanc : vêtue d'un smoking tout aussi immaculé, elle était absolument renversante !

A noter que leur petit frère, Livingstone (10 ans), était quant à lui absent, sûrement resté avec son papa et trop petit pour apprécier le show. Mais nul doute que sa mère, si fan de mode, lui fera bientôt découvrir son univers ! Parmi les autres invités, Avril Lavigne était une nouvelle fois présente, toujours aussi rockeuse avec son look 100% noir. Et semble vouloir profiter d'absolument tous les défilés de la Fashion Week : depuis le début de la semaine, elle a enchaîné, entre autres, Elie Saab, Louboutin, Lanvin, Ottolinger et donc, ce lundi, Stella McCartney !

Alexandra de Hanovre particulièrement élégante !

Jessica Alba avait également fait le déplacement et était magnifique dans sa robe à motifs, longue et nouée sur le devant. Arrivée au bras de ses amis, le journaliste Derek Blasberg et le mannequin Kelly Sawyer Patricof, elle avait en revanche laissé son mari, le producteur américain Cash Warren, à la maison avec leurs trois enfants Honor (14 ans), Haven (11 ans) et Hayes (5 ans). Noah Cyrus, la petite soeur de Miley Cyrus, avait également fait le déplacement des Etats-Unis, et était très moulée dans une robe orange. Le rappeur Saint Jhn, quant à lui, avait choisi un costume rose.

Un défilé décidément très coloré, puisque la sublime Tina Kunakey avait choisi une combinaison jaune pour assister au défilé. Elle aussi particulièrement présente pendant la Fashion Week, la femme de Vincent Cassel était également venue en solo, sans son mari et sans sa belle-fille Deva, 18 ans, également mannequin.

Heureusement, une princesse s'est montrée plus sage : fan de mode, comme toute sa famille, Alexandra de Hanovre, la fille cadette de Caroline de Monaco était extrêmement élégante, avec son manteau marron, ses bottes et son chemisier blanc. Plutôt discrète en général, la petite soeur d'Andréa, Pierre et Charlotte Casiraghi, la jeune fille de 23 ans semble prendre son indépendance en cette semaine de la mode... et on adore !