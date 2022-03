Matthew McConaughey : A-t-il vraiment eu recours à une greffe de cheveux ? Il répond enfin !

Si l'on regarde les premiers films de Matthew McConaughey, au début des années 2000, un détail est frappant : ses cheveux ont déjà commencé à tomber et la calvitie pointe le bout de son nez. Mais quelques années plus tard, alors qu'il a aujourd'hui 52 ans, plus aucune trace de cela... il possède une véritable tignasse de cheveux auburn ! Mais alors qu'est-il arrivé ? A-t-il succombé à la chirurgie pour ralentir le phénomène ?

Interrogé par le média américain LADBible, l'acteur a tenu à rétablir la vérité sur le sujet : non, il n'a pas fait réimplanter ses cheveux... mais n'a aucune idée de la façon dont il les a fait repousser. "Si vous retournez dans le temps, à l'époque du film Un mariage trop parfait, clairement, je perdais mes cheveux", a-t-il admis. "J'ai récemment retrouvé une photo du jour de l'an 2000 en Jamaïque, je me baissais pour rire et j'avais un trou dans les cheveux de la taille d'une balle de base-ball sur le sommet de ma tête".

A l'époque, les opérations étaient très rares mais le comédien a décidé de tenter une technique : un traitement "une fois par jour pendant dix minutes", une lotion qui s'est avérée miraculeuse pour lui. "Je le faisais consciencieusement, je frottais beaucoup [...] et ça a fini par revenir. J'ai plus de cheveux aujourd'hui qu'en 1999".