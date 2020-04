Confinement: Matthew McConaughey avec femme et enfants à la rescousse d'un Ehpad

Difficile de dire quel aspect de ce confinement est le plus difficile à vivre. Mais l'éloignement, l'impossibilité de voir ses proches est sans doute dans le top 3 des choses les plus rudes. C'est pourquoi Matthew McConaughey a décidé d'offrir un peu de son temps à quelques personnes isolées, le lundi 6 avril 2020. Grâce à l'application Zoom, il a organisé une partie de bingo avec les pensionnaires d'une maison de retraite située dans le Texas, depuis son domicile à lui de Los Angeles.

Nos résidents ont passé un excellent moment

Pendant quelques instants, ils ont partagé des sourires, des émotions vives et le savant goût de la victoire. Matthew McConaughey n'était pas seul à se lancer dans l'aventure des jeux de hasard. Autour de lui, lors de la visioconférence, sa mère Kay, sa femme Camila Alves et deux de leurs enfants – ils en ont trois, deux fils de 11 et 7 ans, une fille de 10 ans. "Merci à eux d'avoir animé cette partie de bingo virtuelle, a écrit l'établissement de la ville de Round Rock sur Facebook après avoir clôturé l'événement. Nos résidents ont passé un excellent moment, et ils ont adoré parler avec Matthew de son héritage familial et de sa boisson favorite." Une bonne raison de trinquer à la solidarité !