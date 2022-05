Fusillade au Texas : Cette star ébranlée par la tuerie qui a eu lieu là où elle est née...

La fusillade dans l'école primaire d'Uvalde au Texas a fait 21 morts mardi en sus du tireur. Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu dans l'établissement, tuant 19 jeunes élèves âgés d'une dizaine d'années tout au plus et deux enseignants, avant d'être lui-même tué. "Il est temps de transformer la douleur en action", a réagi le président américain Joe Biden, visiblement ému, dans une allocution solennelle à la Maison Blanche. "Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?", a lancé le chef des Etats-Unis, se disant "écoeuré et fatigué" face à la litanie des fusillades en milieu scolaire.

Le tireur a tué ses victimes "d'une façon atroce et insensée" dans la ville d'Uvalde (environ 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio), a déclaré le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Identifié comme Salvador Ramos, il a été tué par la police, ont indiqué des responsables du Département texan de la sécurité publique. Plus d'une douzaine d'enfants ont aussi été blessés, selon les informations transmises par des hôpitaux texans. Le tireur portait au moins un fusil et une tenue paramilitaire, a précisé le sergent Erick Estrada sur la chaîne CNN. Salvador Ramos, de nationalité américaine, aurait d'abord visé sa grand-mère, dont l'état de santé restait à préciser, avant de se rendre à l'école en voiture pour y perpétrer son massacre.