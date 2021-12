Matthew McConaughey marié : Rare apparition avec sa femme, devant Scarlett Johansson et Reese Witherspoon

À celles et ceux qui l'auraient oublié, Matthew McConaughey est un homme marié ! L'acteur et son épouse Camila Alves l'ont rappelé en faisant une rare apparition à deux le week-end dernier. Présent à une avant-première, le couple discret a croisé la florale Scarlett Johansson, Reese Witherspoon et sa charmante fille Ava Philippe.

Tous en scène 2 sortira en salles en France et aux États-Unis le mercredi 22 décembre. Les voix originales du film animé se sont réunies dimanche 12 pour une avant-première. L'événement a eu lieu au Greek Theater, à Los Angeles. Matthew McConaughey, qui double le personnage principal, Buster Moon, s'y est naturellement rendu.

L'acteur de 52 ans était accompagné de son épouse, Camila Alves. Les parents de Levi, Vida et Livingston (13, 11 et 8 ans) avaient presque assorti leurs tenues pour l'occasion. Matthew portait un costume marron Dolce & Gabbana, et la ravissante Brésilienne avait enfilé une robe beige Maria Lucia Hohan.

Comme Camila Alves, les autres convives de l'avant-première de Tous en scène 2 avaient sorti le grand jeu. La récente lauréate du prix d'Actrice cinéma de l'année aux People's Choice Awards, Scarlett Johansson, s'est distinguée sur le tapis rouge grâce à une robe bustier Markarian. Reese Witherspoon portait une petite robe à carreaux rouge et rose Carolina Herrera et a reçu le soutien de son mari Jim Toth, de leur fils Tennessee (9 ans) et de ses deux aînés, Ava et Deacon (22 et 18 ans), nés de son premier mariage à Ryan Phillippe.

Sting, les chanteuses Halsey, Tori Kelly, le comédien Jordan Peele et les créatrices de mode Kate et Laura Mulleavy (fondatrices de la marque Rodarte) étaient également de la partie.

La version française de Tous en scène 2 est doublée par la chanteuse Jenifer Bartoli, Camille Combal, Lola Dubini ou encore Gérard Lanvin.