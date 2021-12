Scarlett Johansson, Halle Berry, Cardi B... Défilé de bombes aux People's Choice Awards

Paris Jackson a également participé au défilé de bombes des People's Choice Awards. Habillée d'une robe Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood, la fille du défunt roi de la pop Michael Jackson a été remettante du prix de Meilleure émission de télé-réalité, attribuée à L'Incroyable famille Kardashian. Kris Jenner et ses filles Kim et Khloé Kardashian ont accepté leur award et définitivement clos le chapitre télé-réalité de leurs vies.

L'icône mode Kim Kardashian, Christina Aguilera, Dwayne Johnson et Tom Hiddleston ont également été à l'honneur. Christina a régalé les spectateurs et téléspectateurs d'un medley de ses plus grands tubes, dont le torride Dirrty. Elle a aussi reçu l'award d'icône musicale.