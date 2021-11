Scarlett Johansson jeune maman en décolleté XXL : elle dévoile son (énorme) tatouage au bras de son mari

Trois mois seulement après l'accouchement de son deuxième enfant, Scarlett Johansson est sublime ! Le 18 novembre 2021, l'actrice du film Don Jon est apparue avec son mari Colin Jost sur le tapis rouge de la cérémonie de la 35ème édition des American Cinematheque Awards à Los Angeles. La jolie blonde était habillée avec un top scintillant composé de milliers de strass très décolleté ainsi qu'avec un ensemble blanc Versace comportant également un décolleté dans le dos. L'occasion de re(découvrir) le tatouage du dos de l'actrice de 36 ans qui représente une gigantesque couronne de roses.

Lors de cette soirée, la maman de Rose Dorothy (7 ans, née de son mariage avec le français Romain Dauriac), est devenue la 35e lauréate de l'American Cinematheque Award. Parmi les invités, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a reconnu son "talent" et sa "vision". Il a même évoqué un "projet top secret de Marvel Studios" sur lequel ils travaillent actuellement. "Scarlett a prêté son talent et son pouvoir de star au Marvel Cinematic Universe depuis plus d'une décennie. Qu'elle ait choisi d'y jouer un rôle clé pendant tant d'années, je lui en suis extrêmement reconnaissant", a déclaré le producteur du MCU avant d'ajouter : "Travailler avec elle a vraiment été l'une des collaborations les plus mémorables et les plus enrichissantes de ma carrière".