Scarlett Johansson maman : son mari Colin Jost révèle le sexe et le prénom du bébé

L'heureuse nouvelle de la semaine concerne Scarlett Johansson ! L'actrice de 36 ans a accouché et donné naissance à son deuxième enfant. Son mari Colin Jost, qui venait d'annoncer sa grossesse quelques jours plus tôt, confirme la venue au monde de leur bébé et en révèle le sexe et le prénom.

Colis Jost compte près de 630 000 abonnés sur Instagram. 630 000 internautes à qui il a confirmé la naissance de son premier enfant avec Scarlett Johansson. Le magazine américain People a informé ses lecteurs de l'accouchement de la star ce mercredi 18 août 2021, en citant son agent.

Ce dernier s'était abstenu de toute autre précision sur l'enfant bien que Page Six évoquait la naissance d'un petit garçon. Le papa Colin Jost en a donné ce même mercredi 18 août sur Instagram. Il a publié une note et écrit : "Ok ok on a eu un enfant. Il s'appelle Cosmo. Nous l'aimons énormément. Nous vous remercions de respecter notre intimité."

Colin ajoute même une blague : "Pour toute demande veuillez contacter notre attaché de presse @chethinks". Pris au dépourvu, le comique Michael Che a depuis changé sa bio Instagram. Il est désormais "l'attaché de presse de Cosmo".