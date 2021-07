Scarlett Johansson : Son étrange promo pour Black Widow suscite les rumeurs...

Mais où est passée Scarlett Johansson ? L'actrice américaine âgée de 36 ans aurait dû être partout avec la sortie de Black Widow, dernier film de chez Marvel. Mais, au contraire, la star n'est quasi pas apparue publiquement et ses rares apparitions médiatiques ont eu lieu en vidéo, à distance. De quoi susciter quelques rumeurs...

Tête d'affiche et productrice déléguée de Black Widow - un personnage qu'elle incarnait déjà dans plusieurs films du MCU -, nul doute que la belle Scarlett Johansson espère attirer du monde dans les salles de cinéma. Mais, étrangement, on ne peut pas dire qu'elle se soit pliée en quatre pour en faire la promotion. Et on ne peut même pas entièrement blâmer la crise sanitaire puisque la vie a repris aux Etats-Unis comme en France... "Elle n'a pas fait beaucoup d'interviews ou participé à des évènements pour promouvoir Black Widow ce qui est surprenant pour une grosse sortie signée Marvel/Disney", a ainsi confié une source à Page Six.

Comme le relate le site américain, l'actrice était attendue à plusieurs évènements en juin mais a finalement annulé sa présence. Scarlett Johansson, qui a récemment épousé dans la discrétion son amoureux Colin Jost, a opté pour quelques rencontres à distance, en vidéos, notamment sur Zoom. Ce fut par exemple le cas pour le Tonight Show de Jimmy Fallon, émission pendant laquelle son ventre n'était jamais filmé, la star étant cadrée au dessus de la poitrine... Idem en mai dernier, lorsqu'elle recevait un prix lors des MTV Movie & TV Awards, elle était déjà filmée uniquement en gros plan. Tiens, tiens, celle qui est la maman d'une petite Rose (née en septembre 2014 de son mariage passé avec Romain Dauriac) ne veut pas apparaitre de pied... Aurait-elle un petit ou gros quelque chose à cacher ?

Interrogée par Le Parisien, Scarlett Johansson a pu évoquer son nouveau film et a ainsi confié : "Il est vrai que j'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte à jouer Black Widow. Mais c'est un personnage qui a progressé, et moi avec elle. Sur le plan du jeu, je suis prête à prendre beaucoup plus de risques qu'avant (...) J'ai encore plus peur des implications physiques du personnage – les cascades, les combats... - qu'auparavant."