Diaporama Scarlett Johansson maman : son mari Colin Jost révèle le sexe et le prénom du bébé

Scarlett Johansson et son mari Colin Jost ont accueilli leur premier enfant (le deuxième de l'actrice). Colin en a dévoilé le sexe et le prénom.

Scarlett Johansson et son fiancé Colin Jost à la 77ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 5 janvier 2020.

Scarlett Johansson et son compagnon Colin Jost au 70ème Primetime Emmy Awards au théâtre Microsoft à Los Angeles, le 17 septembre 2018

Scarlett Johansson et son compagnon Colin Jost au photocall de la soirée "2018 American Museum of Natural History Gala" à New York, le 15 novembre 2018.