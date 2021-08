Scarlett Johansson enceinte : son mari Colin confirme sa 2e grossesse

Alors qu'elle faisait récemment son retour au cinéma avec le film Black Widow, l'actrice et productrice Scarlett Johansson avait été étrangement discrète, ne faisant que de très rares apparitions dans les médias. Il n'en fallait pas plus pour susciter la curiosité... et les rumeurs. Début juillet 2021, Page Six affirmait ainsi qu'elle était enceinte pour la deuxième fois. Mais la star n'avait pas commenté. Son époux vient de le faire pour elle !

En effet, comme le rapporte une nouvelle fois le site américain Page Six, c'est sur scène lors d'un spectacle de stand up donné au Ridgefield Playhouse dans le Connecticut, durant le week-end du 15 août, que Colin Jost, le mari de Scarlett Johansson, a confirmé l'heureuse nouvelle. "On va avoir un bébé, c'est palpitant", aurait-il lâché selon un membre du public qui s'est empressé de relater l'information au site. A 39 ans, l'humoriste et comédien révélé par l'émission culte aux Etats-Unis Saturday Night Live va donc devenir père pour la première fois. Et, selon les sources du site, la naissance de bébé serait pour très prochainement. D'où l'absence médiatique de la star dont on a toujours pas vu le baby bump...

Scarlett Johansson, elle, va devenir mère pour la deuxième fois. En effet, la star âgée de 36 ans est déjà la maman d'une petite fille prénommée Rose, née de son mariage passé avec le Français Romain Dauriac. L'actrice a depuis retrouvé l'amour dans les bras de Colin Jost et s'est mariée pour la troisième fois avec ce dernier en octobre 2020, après trois années de relation amoureuse.

Côté carrière, Scarlett Johansson est entrée en guerre contre Disney, producteur du blockbuster Black Widow ; le film a déjà rapporté 367 millions de dollars dans le monde. Elle reproche la stratégie de distribution du film, proposé au cinéma et sur la plateforme Disney + en même temps. Or, elle ne touche pas de bonus sur les résultats financiers quand celui-ci est vu devant une télé plutôt dans une salle de cinéma... L'actrice multiplie tout de même les projets et est annoncée au casting du prochain film de Wes Anderson.