Scarlett Johansson en guerre contre Disney : réponse sèche à l'actrice, renvoyée dans les cordes !

C'était une idylle qui semblait pouvoir durer encore longtemps et pourtant c'est vite devenu une guerre de tranchée entre Scarlett Johansson et Disney. L'entreprise américaine a racheté Marvel Studios il y a un peu plus de 10 ans et profite de sa plateforme de streaming Disney+ pour y diffuser leur impressionnant catalogue de films. La dernière décision de la firme basée en Californie a été de proposer en simultané le film Black Widow, dont Scarlett est l'héroïne, au cinéma et sur sa plateforme de streaming. Une décision qui n'a pas du tout plu à l'actrice de 36 ans et on comprend mieux maintenant la promotion très minimaliste qu'elle a fait du film à sa sortie...

La compagne de Colin Jost, avec qui elle s'est mariée récemment en toute discrétion, a même décidé d'attaquer en justice Disney, indiquant que cette décision sur la diffusion du film lui aurait coûté plusieurs millions de dollars de bonus, liés aux résultats au cinéma du film. Des bonus qu'il est peu probable qu'elle atteigne. Une plainte qui n'a pas du tout plu aux dirigeants de Disney ! Ces derniers ont réagi par le biais d'un communiqué de presse particulièrement féroce, ce qui n'est pas vraiment le genre de la maison. "Cette action en justice est particulièrement triste, inquiétante et méprisante à la vue de la situation horrifique et prolongée des effets globaux de la pandémie de Covid-19", est-il écrit.

Visiblement très remontée contre celle qui s'est récemment lancée dans un nouveau business, Disney n'en démord pas et affirme qu'il n'y a aucun mérite de la part de Scarlett Johansson à avoir porté plainte. La compagnie assure également que l'actrice a déjà reçu 20 millions de dollars pour le film et soutient que la diffusion sur Disney+, où la location du film est proposée à 30 $ aux États-Unis, a significativement augmenté ses chances de recevoir des compensations supplémentaires.

La guerre est déclarée entre l'ex de Ryan Reynolds et Disney et il y a probablement peu de chance pour qu'elle enfile de nouveaux le costume de Black Widow à l'avenir...