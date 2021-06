Scarlett Johansson : La belle actrice se lance dans un nouveau business

On ne connait encore ni le nom de la marque ni le type de produits qui seront proposés à la vente, mais c'est sûr, Scarlett Johansson se lance ! Après Millie Bobby Brown, Lady Gaga, Alicia Keys, Jennifer Lopez ou encore Rihanna et Selena Gomez, c'est au tour de l'interprète de Black Widow de faire ses premiers pas dans l'industrie du cosmétique et du bien-être.

Selon les informations du New York Post, la belle de 36 ans, qui a épousé son fiancé Colin Jost en octobre 2020, va bientôt sortir sa ligne de produits. Pour cela, elle pourra compter sur un investisseur de taille, avec qui elle collaborera : Najafi Companies, une société qui travaille avec Florence by Mills, la ligne de cosmétiques de Mille Bobby Brown ou encore Moon, les produits d'hygiène buccale dont l'égérie n'est autre que Kendall Jenner. De quoi assurer de se lancer sereinement dans cette aventure avec un capital important et des professionnels du secteur !

A en croire les confidences de Katie Foster, qui travaille étroitement avec l'actrice, le projet de la star hollywoodienne date d'il y a plusieurs années. "J'ai rencontré Scarlett il y a deux ans. Elle m'a partagé la vision de sa marque et j'ai tout de suite réfléchi à comment nous pourrions rendre cela possible", peut-on lire dans WWD.

Egérie pour les marques L'Oréal et Dolce&Gabbana, Scarlett Johansson n'a jamais caché son attirance pour l'industrie du cosmétique. "J'ai toujours été fascinée par le pouvoir de la beauté", avait-elle déclaré. "Je dois à ma mère ma passion pour l'univers du bien-être depuis mon adolescence. Il y a de cela plusieurs années, j'ai changé ma routine beauté dans le but de créer quelque chose de plus proche de ma nature. Le résultat est une approche claire, simple et accessible de la beauté".

Le lancement de la mystérieuse marque est prévu pour début 2022. Les paris quant au type des futurs produits et au nom de la marque sont donc lancés !