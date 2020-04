Scarlett Johansson en couple avec Colin Jost: elle révèle pourquoi elle a craqué

Dans une nouvelle interview accordée au magazine américain Parade, le 24 avril 2020, Scarlett Johansson s'est confiée sur sa vie de couple avec le comédien et scénariste Colin Jost. A défaut de révéler la date de leur mariage, l'actrice de 35 ans a confié ce qui l'a fait craquer chez son fiancé lorsqu'ils se sont rencontrés sur le plateau de l'émission Saturday Night Live.

Bien qu'elle ait fait sa connaissance en 2010, ce n'est qu'en 2017, après qu'elle a divorcé du Français Romain Dauriac, que Scarlett Johansson et Colin Jost ont commencé à sortir ensemble : "Ce que vous voyez est ce que vous avez avec lui. Il est très optimiste, facile à vivre, drôle, gentil, et ce sont les qualités qui m'ont séduite, a ainsi affirmé la star de la saga Avengers. C'est si drôle d'avoir une longue expérience en commun avec quelqu'un et puis les relations changent." Après deux ans de romance, le comédien de 37 ans a demandé sa main à l'actrice au printemps 2019 : "Il a assuré. Il a fait toute une mise en scène à la James Bond. C'était surprenant, avait-elle confié à Ellen DeGeneres en octobre dernier. C'était très personnel, un moment très spécial (...). J'ai été surprise." Une demande faite avec une grosse bague pour le moins originale...



Si le couple semble filer le parfait amour, il y a malgré tout un sujet de discorde entre les deux amants : le baseball. Toujours auprès du magazine Parade, Scarlett Johansson a expliqué être une fan de l'équipe des New York Yankees, tandis que son fiancé est "obsédé" par les New York Mets : "C'est un sujet sensible, a ainsi déclaré la maman de la petite Rose (5 ans). Il vient de me dire qu'il préfère voir les Red Sox [de Boston, NDLR] gagner plutôt que les Yankees. Quoi ? J'ai dit que j'allais me contenter d'ignorer ça."