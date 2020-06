Matthew McConaughey explique pourquoi il est "sévère" avec ses enfants

Matthew McConaughey et son épouse, Camila Alves McConaughey se sont livrés sur leur vie de famille dans une rare interview, au magazine Town & Country. Pour ce numéro spécial philanthropie, ils évoquent leur travail auprès de la Just Keep Livin' Foundation, mais aussi la vie de leurs trois enfants : Vida (10 ans), Livingston (7 ans) et Levi (12 ans le mois prochain).

"J'ai été très chanceux", a estimé Matthew McConaughey, évoquant son enfance. Pourtant, ses parents ont divorcé deux fois et se sont mariés trois fois. "J'ai grandi dans un foyer de la haute classe moyenne, j'ai eu un toit au-dessus de ma tête, de la nourriture sur la table, des parents qui m'aiment et me soutiennent, une voiture qui m'a été payée et un travail, je n'ai eu que des 20/20", a décrit l'acteur américain de 50 ans.

"Dire "non" demande bien plus d'énergie"

Aujourd'hui, Matthew McConaughey a accédé à une classe sociale encore plus élevée que celle de ses parents. Il sait mieux que personne qu'il devra élever ses enfants en conséquence. "Aimer ses enfants ne signifie pas qu'il faut leur donner tout ce qu'ils veulent, parfois, ça veut dire qu'il faut être un peu sévère. Les gens aisés peuvent donner ce qu'ils veulent à leurs enfants, mais ce ne sera pas forcément ce dont ils ont besoin. Aimer un enfant est bien plus dur si vous êtes concernés. Dire 'non' demande bien plus d'énergie. C'est plus facile de dire oui à tout", a développé l'acteur oscarisé.

Troublante coïncidence : Camila a la même histoire que son mari, ses parents ont également été mariés et divorcés plusieurs fois. Questionnée sur le risque qu'elle suive le même chemin, elle a répondu : "Non, même si mes parents se sont mariés et ont divorcé trois fois en tout." "Je dirais qu'ils sont extrêmement amoureux, mais qu'ils n'ont pas su trouver une manière de communiquer", explique-t-elle. Aujourd'hui, Matthew et Camila Alves McConaughey sont mariés depuis sept ans.