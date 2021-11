Très populaire, une star oscarisée renonce finalement à entrer en politique

Dans la vidéo diffusée ce week-end, Matthew McConaughey explique que sa réflexion sur l'Etat et la politique nationale lui a enseigné que "nous avons des problèmes que nous devons régler ; que notre vie politique doit avoir un nouvel objectif; que nous avons des fractures qui ne guérissent pas". Il s'est engagé à utiliser plutôt son temps à soutenir des entreprises et des fondations "qui ouvrent des voies aux gens pour réussir dans la vie".

La perspective d'une candidature du comédien avait emballé certains cercles de gauche en désaccord avec l'actuel gouverneur républicain Greg Abbott, dont la loi très restrictive contre l'avortement est contestée devant la Cour suprême des Etats-Unis.

"En tant que gamin né dans la petite ville d'Uvalde au Texas, il ne m'est jamais venu à l'esprit que l'on puisse un jour envisager que je détienne une responsabilité politique. (...) C'est un chemin intimidant et inspirant auquel réfléchir. C'est aussi un chemin que je choisis de ne pas emprunter pour le moment", a déclaré l'acteur marié au mannequin Camila Alves depuis 2006 et père de trois enfants, Levi (13 ans), Vida (11 ans) et Livingstone (9 ans)..

Certains sondages ont avancé que Matthew McConaughey s'en sortirait mieux contre Greg Abbott que le candidat démocrate Beto O'Rourke, ancien candidat aux primaires démocrates pour la présidentielle. Greg Abbott est en quête d'un troisième mandat avec le scrutin prévu en novembre 2022. La date limite des candidatures est fixée au 13 décembre. Début novembre, Matthew McConaughey avait laissé entendre, lors d'un entretien avec l'AFP chez lui à Austin, qu'il pourrait envisager d'être candidat au poste de gouverneur du Texas. "C'est une voie possible", avait-il dit. Il s'était décrit comme "agressivement centriste", ajoutant : "non pas parce que c'est le lieu du grand compromis, mais parce que c'est l'endroit où il faut être par rapport à la gauche et à la droite. C'est un créneau audacieux, celui des hors-la-loi."

Pour apprécier le talent du héros de True Detective, il faudra aller sur les écrans et tendre l'oreille. Celui qui n'aime pas mettre du déodorant et qui l'assume, double Buster dans la version originale l'un des personnages du film d'animation Tous en scène 2, au cinéma le 22 décembre.