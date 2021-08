Matthew McConaughey ne porte plus de déodorant depuis 35 ans, Lizzo et Mila Kunis le soutiennent !

L'hygiène des stars est au coeur de tous les débats depuis l'intervention très remarquée d'Ashton Kutcher et de Mila Kunis, le mois dernier, dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard - alias Mr Kristen Bell. Interrogés sur l'éducation de leurs enfants, Wyatt Isabelle, 6 ans et Dimitri Portwood, 4 ans, les deux acteurs avaient affirmé qu'ils ne les douchaient pas tous les jours, loin de là. Et pour cause. Eux-mêmes ne sont pas fan des longs nettoyages. "Je me lave les aisselles et l'entre-jambe quotidiennement, mais le reste, jamais" avait raconté papa.

Ils sont nombreux, en réalité, à ne pas apprécier les joies de la baignoire. Une interview que Matthew McConaughey avait accordé à Playboy, dans laquelle il expliquait ne pas utiliser de déodorant, est notamment ressortie de derrière les fagots. Il y racontait le tournage du film L'amour de l'or en 2008, durant lequel sa partenaire, Kate Hudson, le suppliait d'utiliser une sorte de produit naturel en sel pour mettre fin à ses souffrances. "Les femmes de ma vie, dont ma mère, m'ont toujours dit que je sentais l'homme et que, deuxièmement, je sentais ma propre odeur", rectifiait-il.

Bien que l'interview date un peu, elle provoque toujours de nombreuses réactions en 2021. Yvonne Nicole Brown, qui a joué avec Matthew McConaughey dans Tonnerre sous les tropiques, a assuré la semaine dernière, sur SiriusXM, que le comédien sentait "le granola et le bien-vivre". La chanteuse Lizzo, qui est tombée sur les propos de l'acteur, a tenu à le soutenir sur les réseaux sociaux en avouant qu'elle avait des habitudes hygiéniques très semblables aux siennes. "Je suis de son côté, a-t-elle écrit. J'ai arrêté d'utiliser du déodorant et je sens meilleur depuis."

Cameron Diaz avait déjà, de son côté, dénoncé les effets néfastes du déodorant auprès d'E! News. Bradley Cooper précisait à Esquire que le corps se nettoyait tout seul. Julia Roberts et Kourtney Kardashian détestent elles aussi s'imposer ces odeurs artificielles. Quant à Matthew McConaughey, il rejette sans doute les sprays et autres produits à bille, mais il reste relativement maniaque de la propreté. Il prend plusieurs douches par jour et se brosse les dents cinq fois, du matin au soir...