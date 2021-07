Ashton Kutcher et Mila Kunis parents : une règle (un peu) cradingue imposée à leurs enfants

Difficile de remettre en question l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Et pourtant. Alors qu'ils prenaient la parole dans le podcast Armchair Expert à propos de leur fille Wyatt Isabelle, 6 ans et de leur fils Dimitri Portwood, 4 ans, Mila Kunis et Ashton Kutcher ont soulevé quelques doutes chez leurs hôtes. Le couple expliquait simplement qu'à la maison, les douches étaient loin d'être régulières. "Je n'avais pas l'eau chaude quand j'étais petite, s'est justifiée la comédienne. Alors je ne me douchais pas souvent. Et quand j'ai eu des enfants, je ne les ai pas non plus lavé tous les jours. Je n'étais pas ce genre de mère."

Il n'y a aucun intérêt à le faire

Mila Kunis a choisi de reproduire le schéma de son enfance. Ce qui ne pose aucun problème à son mari Ashton Kutcher, qu'elle a épousé en 2015 après trois ans de vie commune et plus d'un an de fiançailles. Comme il l'a précisé à Dax Shepard - alias Monsieur Kristen Bell - et Monica Padman, qui animent le podcast Armchair Expert, l'acteur n'est pas non plus adeptes des douches excessives. "Je vais vous dire. Si vous pouvez voir la saleté sur eux, alors lavez-les. Sinon, il n'y a aucun intérêt à le faire", a-t-il ajouté. En voilà deux qui sont définitivement sur la même longueur d'onde.

Pas de cadeaux ni d'héritage

A bien des niveaux, Mila Kunis et Ashton Kutcher adoptent une éducation très personnelle. Ils l'affirment haut et fort : ils ne prévoient pas d'héritage pour Wyatt Isabelle ni Dimitri Portwood et ils ne leur offrent, généralement, rien à Noël. "Les enfants n'apprécient plus les cadeaux, affirmait la jeune maman auprès d'Entertainment Tonight. Ils ne savent même plus ce qu'ils attendent. Ils attendent juste quelque chose, peu importe ce dont il s'agit. Donc ouais, nous n'allons pas élever des connards. Il y en a assez dans le monde et nous ne voulons pas y contribuer." L'essentiel, c'est que tout le monde soit d'accord, à ce propos, à la maison...