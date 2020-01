Matthew McConaughey : Sa mère de 88 ans a rencard avec le père de Hugh Grant !

L'amour n'a pas d'âge, hors de question d'arrêter les rendez-vous en vieillissant. C'est ce que pensent notamment Matthew McConaughey et Hugh Grant à propos de leurs parents.

Les deux acteurs sont actuellement à l'affiche de The Gentlemen, le nouveau film de Guy Ritchie qui sortira dans les salles françaises le 5 février prochain, et passent beaucoup de temps ensemble pour en faire la promotion. C'est sans doute ainsi qu'est née l'idée d'organiser un rencard entre la mère du premier et le père du second.

Kay McConaughey a 88 ans et James Grant en a 91. "Ils vont se faire une sortie, confie McConaughey à Entertainment Tonight. Ils doivent se voir la semaine prochaine et nous ne les verrons probablement pas le reste de la nuit, s'amuse-t-il. "On a arrangé le coup, ça va être chaud, a ajouté Hugh Grant. Je pourrais être entremetteur. Pour les plus de 85 ans."

Les acteurs, n'ont quant à eux, aucun souci amoureux. Hugh Grant, longtemps considéré comme le célibataire le plus en vue de Grande-Bretagne, file le parfait amour avec son épouse Anna Elisabet Eberstein. Hugh Grant et Anna Eberstein sont en couple depuis 2011 et ils ont déjà trois enfants ensemble, deux petits garçons et une petite fille. Si on sait que l'un des garçons s'appelle John, les prénoms des deux autres enfants sont tenus secrets. Ils se sont dit "I do" le 24 mai 2018 au registre d'état civil du quartier de Chelsea, à Londres, situé près de leur domicile.

Depuis treize ans, Matthew McConaughey est fou d'amour pour Camila Alves. L'acteur oscarisé pour son rôle dans Dallas Buyers Club s'est fiancé en 2011, le couple s'est marié l'année suivante et a eu trois enfants ensemble, deux garçons et une fille : Levi (11 ans), Vida (10 ans) et Livingstone (7 ans).