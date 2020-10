Matthew McConaughey victime de chantage sexuel : agressé à 15 ans, il raconte

Dans sa nouvelle biographie, Greenlights,Matthew McConaughey révèle avoir été victime de plusieurs agressions sexuelles lorsqu'il était adolescent. Parue ce mardi 20 octobre 2020, elle mentionne plusieurs épisodes traumatiques. L'acteur de 50 ans dit qu'on lui a fait "du chantage" pour offrir à quelqu'un sa virginité, à seulement 15 ans. Une relation sexuelle non consentie.

"On m'a fait du chantage pour que je couche avec quelqu'un quand j'avais 15 ans. J'étais certain que j'allais aller en enfer pour avoir couché avant le mariage. Aujourd'hui, je suis juste certain que ce n'est pas le cas", révèle-t-il au début du livre.

Matthew McConaughey a également expliqué qu'il avait été "sexuellement agressé par un homme", alors qu'il n'avait que 18 ans. De graves faits qui se sont produits alors qu'il était "complètement inconscient à l'arrière d'un van". Ne donnant pas plus de détails sur son agression, l'acteur dit ne pas avoir l'impression d'être une victime. "J'ai de nombreuses preuves que le monde conspire afin de me rendre heureux", a-t-il confié. Les témoignages d'hommes agressés sexuellement sont assez rares, notamment dans le milieu d'Hollywood. Un acte courageux souligné sur les réseaux sociaux.

Dans sa biographie, l'acteur d'Interstellar évoque également ses relations tumultueuses avec ses parents, qui se sont mariés trois fois et ont divorcé à deux reprises, ou encore son mariage à Camila Alves.

Pour rappel, Matthew McConaughey avait rencontré ce mannequin brésilien en 2006. Après un mariage en 2011, ils ont accueilli trois enfants : un fils de 12 ans, une fille de 10 ans et un autre petit garçon, âgé de 7 ans.