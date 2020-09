Kevin Spacey : Une énième plainte pour agressions sexuelles, deux adolescents

Anthony Rapp attaque Kevin Spacey en justice. Comme le rapporte TMZ.com, le 9 septembre 2020, dès années après avoir porté ses premières accusations contre lui sans toutefois aller jusqu'au tribunal, l'acteur de Star Trek: Discovery a finalement porté plainte pour agression sexuelle, dans l'État de New York.

Dans les documents de la plainte, que nos confrères ont pu consulter, on apprend qu'il a rencontré Kevin Spacey en 1986 lorsqu'il travaillait pour la pièce de Broadway, Precious Sons. Anthony Rapp dit que l'acteur l'avait invité - alors qu'il n'avait que 14 ans - à une soirée dans son appartement de Manhattan. Le comédien raconte que, sans son consentement, Kevin Spacey (27 ans à l'époque des faits) lui avait fait "des avances sexuelles, l'avait attrapé par les fesses, l'avait porté sur le lit et s'était allongé sur lui". Anthony Rapp se rappelle avoir pris peur et s'être caché dans les toilettes et que Kevin Spacey aurait essayé de le pousser à rester. C'est là qu'il avait réussi à s'échapper.

Anthony Rapp, aujourd'hui âgé de 48 ans, dit avoir souffert après ça de problèmes psychologiques. Il explique qu'il s'est senti humilié, qu'il a souffert de détresse émotionnelle, de dépression et d'anxiété. Comme d'autres victimes de personnes influentes dans le milieu, l'Américain explique que cette agression sexuelle lui a fait perdre des opportunités au travail. Il a dû mettre sa carrière sur pause pour se concentrer sur sa santé, et dit avoir dépensé de grosses sommes d'argent pour faire une thérapie et s'en sortir.

Anthony Rapp avait déjà porté ces accusations en octobre 2017. Mais de façon informelle, sans porter plainte. À l'époque, Kevin Spacey avait répondu en disant qu'il ne se "rappelait pas" avoir rencontré son jeune confrère. Tout en s'excusant pour son comportement, il avait profité pour faire son coming out.

Deux victimes âgées de 14 ans au moment des faits

Anthony Rapp n'est pas la seule victime à porter plainte aujourd'hui. Un autre homme, resté anonyme, a également engagé des poursuites. Il dit que, lorsqu'il avait 14 ans et qu'il étudiait le cinéma, Kevin Spacey l'avait forcé à lui faire une fellation. Toujours d'après les documents de la plainte, il explique que l'acteur voulait le sodomiser, mais qu'il avait réussi à lui échapper et à quitter son appartement.

Pour rappel, de nombreuses plaintes ont été déposées, en Californie et dans le Massachusetts, mais aucune n'a malheureusement abouti. L'un des plaignants s'était rétracté, tandis que d'autres sont décédés. Des enquêtes sont toujours en cours à Londres, contre Kevin Spacey, toujours pour des faits d'agressions sexuelles.