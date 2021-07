Jessica Alba : Maman en thérapie avec sa fille aînée Honor, 13 ans

Honor est le premier enfant de Jessica Alba et son mari, Cash Warren. Le couple, marié depuis mai 2008, en a deux autres, Haven et Hayes. La cadette fêtera ses 10 ans au mois d'août. Son petit frère est âgé de 3 ans.

La charmante famille a récemment fait une rare apparition au complet. Jessica Alba a célébré l'introduction en bourse de son entreprise, The Honest Company, au Nasdaq à New York. Son époux et leurs trois bambins étaient de la partie. "C'est un honneur de sonner la cloche, entourée par mon équipe et ma famille - on attend ça depuis 9 ans. Je remercie sincèrement notre communauté Honest de nous avoir aidés à en arriver là aujourd'hui. Ce n'est que le début et je suis surexcitée de commencer ce nouveau chapitre avec vous tous", avait écrit l'actrice sur Instagram.