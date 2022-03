Rosanna Arquette divorce : l'actrice se sépare de Todd Morgan après 8 ans de mariage !

C'est une page de l'histoire qui se tourne pour Rosanna Arquette. Son époux, Todd Morgan, a demandé le divorce après plus de 8 ans de mariage. Les tourtereaux s'étaient unis en 2013, deux ans après leurs fiançailles, lors d'une cérémonie très privée organisée à Malibu, en Californie. Malheureusement, des "différends irréconciliables" ont mis fin à cette jolie relation, comme l'a précisé le banquier dans les papiers remplis le 24 février 2022 - selon le média The Blast.

Leur séparation officielle daterait très exactement du 1er janvier 2022, quelques heures après le réveillon de la nouvelle année. Dans les documents remplis pour conclure le divorce, Todd Morgan aurait demandé à ce que ni l'un ni l'autre n'ait à verser de pension alimentaire après leur rupture. Il voudrait également que chacun paye ses propres frais d'avocat. Maman d'une grande fille de 27 ans, Zoe Bleu, issue de sa relation avec John Sidel, Rosanna Arquette ne s'est pas encore exprimée vis-à-vis de cette séparation.

Quatrième divorce pour Rosanna Arquette

On peut dire que Rosanna Arquette a de l'expérience, côté divorce. La comédienne, en deuil de sa soeur Alexis Arquette, avait été mariée à trois reprises avant de croiser la route de Todd Morgan. Elle avait dit "oui" devant l'Eternel à Anthony Greco, avec qui elle est restée de 1979 à 1980, puis à James Newton Howard, de 1986 à 1987, et enfin à John Sidel, le père de sa fille Zoe Bleu, qu'elle a aimé de 1993 à 1999. Si elle peut toujours se plonger dans le travail pour oublier, Rosanna Arquette risque d'avoir du mal à penser complètement à autre chose. Elle sera, effectivement, prochainement à l'affiche de deux films consacrés, chacun à leur manière, à l'amour : Love is love is love, d'Eleanor Coppola, et Signs of love de Clarence Fuller...