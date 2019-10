Rosie Huntington-Whiteley : Créatrice divinement sexy en lingerie

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. Rosie Huntington-Whiteley s'y lance, soutenue par plus de 10 millions d'abonnés. La fiancée de Jason Statham a embrasé la toile en annonçant la sortie prochaine de sa nouvelle collection de lingerie...

L'histoire d'amour entre Rosie Huntington-Whiteley et Marks and Spencer continue ! Une nouvelle collection de la ligne "Rosie for Autograph" sera bientôt disponible sur le site et dans les magasins de la chaîne britannique. Rosie Huntington-Whiteley a fait l'annonce elle-même sur Instagram, annonce illustrée de trois photos d'elle, vêtue des superbes pièces de ladite collection à venir.

Canon en soutien-gorge, porte-jarretelles et bas blancs, le mannequin de 32 ans provoque un séisme virtuel.