Rosie Huntington-Whiteley et Jason Statham : Couple glamour de sortie

Tout semble sourire au couple Jason Statham – Rosie Huntington-Whiteley. Après la naissance de leur fils et l'annonce surprise d'une date de mariage, ils se sont affichés ensemble sur le red carpet, plus resplendissants que jamais. Le site du quotidien britannique The Daily Mail révèle que Jason Statham et Rosie Huntington-Whiteley se diront I do le soir du 31 décembre 2019. L'heureux événement aura lieu à leur domicile, à Hollywood Hills, à Los Angeles.

En couple depuis 2010, l'acteur de 51 ans, héros du film Hobbs & Shaw, et sa compagne, Ange de Victoria's Secret, se sont fiancés en janvier 2016.

Invité au Harper's Bazaar Women of the Year Awards mardi 29 octobre 2019, le couple s'est prêté au jeu des paparazzi. Sur le pas de la porte de l'hôtel Claridge à Londres, Rosie Huntington-Whiteley a ébloui dans sa robe noire découpée signée David Koma, la bouche relevée d'un rouge à lèvres rouge sang et parée de bijoux Jessica McCormack. Son fiancé, quant à lui, portait un costume Armani.

Le mannequin de 32 ans s'est vu remettre une récompense, "Le choix de la rédaction", tout comme Cate Blanchett qui est rentrée avec le prix de la philanthropie. "Je suis incroyablement honorée de recevoir ce prix, a commenté Rosie Huntington-Whiteley. J'ai dû préparer un discours parce que je suis nerveuse pour ce genre de choses."

Le 24 juin 2017, Jason et Rosie sont devenus parents en accueillant leur premier enfant, un garçon prénommé Jack.