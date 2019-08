Russel Tovey (Looking) de retour dans les bras de son ex, le sexy Steve Brockman

Retour de flamme pour Russel Tovey. Séparé du beau Steve Brockman au mois de juin 2018, le comédien n'a pas pu résister bien longtemps avant de retourner se blottir dans ses bras musclés.

Sur son compte Instagram, le comédien star des séries Quantico et Looking a posté ce dimanche 11 août 2019 une adorable photo qui ne laisse aucune place au doute : Russel Tovey y trône nonchalamment, de dos et allongé sur son lit, entouré de leurs trois chiens. En légende, il indique que la photo a été prise par Steve. Un petit coup d'oeil dans les commentaires suffit à repérer le retour des sentiments amoureux. Son "ex" a commenté d'un sobre "My world" - comprenez "Mon monde".

Cette année, Russel Tovey a incarné l'un des rôles principaux des six épisodes de la magnifique mini-série Years and Years (disponible sur Canal+). L'acteur est donc comblé côté carrière comme côté coeur. Et ce nouveau cliché vient confirmer les doutes de ceux qui avaient le coeur brisé par sa rupture. Russel Tovey, 37 ans, est l'heureux papa d'un petit bouledogue français noir qu'il ne cesse d'immortaliser sur les réseaux sociaux. Quant à Steve Brockman, il possède deux charmants bassets qu'il a baptisé Archie et Cooper. Or, dernièrement, l'acteur avait été aperçu en train de promener les trois animaux, d'une main ferme dans les rues de Londres. On comprend mieux pourquoi...