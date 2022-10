Russell Crowe : premier tapis rouge avec sa sublime et jeune compagne à Rome, un couple très complice

Dimanche 16 octobre, alors qu'il était attendu au Festival du film de Rome pour la projection de son prochain film, le thriller Poker Face, qu'il a co-réalisé avec Stephen M. Coates, Russell Crowe a effectué son premier tapis rouge en compagnie de sa chérie Britney Theriot. L'acteur de 58 ans, oscarisé en 2001 pour sa performance dans le peplum Gladiator, s'est affiché très complice avec sa dulcinée qui est de 27 ans sa cadette.

Cette dernière portait une ravissante robe bleue tandis que le néo-zélandais avait opté pour une tenue plutôt sobre notamment composée d'une veste de costume portée au dessus d'un t-shirt bleu marine. Pour rappel, Russell Crowe, changé physiquement depuis quelques années, avait rencontré cette jolie blonde de 31 ans, originaire de la Nouvelle-Orléans, sur le tournage du film Broken City, sorti en 2013. Mais c'est seulement quelques années plus tard, à partir de novembre 2020 plus précisément, que les deux tourtereaux officialisaient publiquement leur relation. Une romance médiatisée à partir de quelques baisers échangés lors d'un match de tennis à Sydney, en Australie.

Des talents de chanteur ?

Par le passé, il a été marié à la chanteuse australienne Danielle Spencer, de 2003 à 2012. Ensemble, ils sont devenus parents de deux fils : Charles et Tennyson (18 et 16 ans). Ils avaient rompu en octobre 2012, après avoir vécu une relation tumultueuse, jalonnée de hauts et de bas, parfois de séparations, mais qui s'achevaient toujours en retrouvailles, jusqu'à ce point de non retour. Un divorce qui aurait coûté pas moins de 30 millions de dollars à l'acteur, à en croire les informations du Point. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage du film The Crossing.

Mais Russell Crowe ne fait pas seulement parler de lui pour ses histoires d'amour ou ses films. En mars 2015, alors qu'il était invité sur le plateau du Grand Journal, il faisait une révélation surprenante, en déclarant son admiration pour la chanteuse Zaz. "Je l'adore. Vraiment, je trouve qu'elle est géniale", avait-il notamment déclaré à ce sujet, alors qu'il avait déjà fait, l'année précédente, cette confidence à ses abonnés sur Twitter.